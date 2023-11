2 / 4

Legende: Der Traditionsfisch als Exportschlager: Vor dem Restaurant Sternen in Walchwil werden lebende Rötel mit Seewasser in spezielle Fässer verpackt und so in die Nachbarkantone, insbesondere nach Zürich, und sogar bis nach Paris verfrachtet. Das Bild datiert aus den Jahren 1890 bis 1910. zvg/StAZG