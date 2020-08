Im Juli wurde bekannt, dass die Crypto International AG vor dem Aus steht. Jetzt haben die Eigentümer in Zug eine neue Firma registriert.

Am 4. August wurde beim Handelsregisteramt des Kantons Zug ein neues Unternehmen eingetragen: Die Asperiq AG mit den Verwaltungsräten Andreas und Emma Linde. Das Ehepaar ist auch Eigentümer der Cypto International AG, eine Nachfolgefirma der Crypto AG.

Wie die «Rundschau» zusammen mit anderen Medien aufdeckte, war die Crypto AG lange in Besitz von US- und deutschen Geheimdiensten. Die von der Crypto AG hergestellten Chiffriergeräte waren so manipuliert, dass Geheimdienste die Kommunikation mitverfolgen konnten.

Nachdem der Bundesrat im Juni entschieden hatte, der Crypto International AG bis auf weiteres keine Ausfuhrbewilligungen zu erteilen, gab das Ehepaar Linde bekannt, dass 83 der 85 Arbeitsplätze in der Schweiz abgebaut werden. Die neu gegründete Asperiq AG soll gemäss Handelsregisterauszug ebenfalls im Bereich der Kommunikationstechnologie tätig sein. Inwiefern die Asperiq das Geschäft der Crypto weiterführen soll, ist unklar. Eine entsprechende Anfrage von SRF blieb unbeantwortet.