Mit sage und schreibe 51 Jahren gibt die NHL-Legende Jaromir Jagr weiterhin Vollgas und spielt hin und wieder für seinen Verein Kladno in der höchsten tschechischen Liga. In der US-amerikanischen National Hockey League ist der 40-jährige Mark Giordano der älteste aktive Spieler.

Der älteste Profi-Eishockeyspieler der Schweiz heisst Beat Forster. Nach über 1000 Spielen beendet der 40-jährige Verteidiger des EHC Biel seine Karriere auf Ende dieser Saison. Dann wird er 41 Jahre alt sein.

Darum können Eishockey-Cracks länger als Fussballer spielen

Die allermeisten Fussballer hören Mitte dreissig auf. Die derzeit ältesten Feldspieler der Super League sind Jonathan Sabbatini (FC Lugano) und Fabian Lustenberger (YB), beide sind 35.

Legende: 2015 holte Beat Forster seinen sechsten Meistertitel mit dem HC Davos. Keystone/PATRICK B. KRAEMER

Wie ist es möglich, dass Eishockeyspieler selbst mit 40, also im sportlich «hohen Alter», noch auf Profi-Niveau spielen können? Einerseits, so SRF-Eishockeyexperte Philippe Furrer, sei der Verschleiss der Gelenke beim Eishockey geringer als beim Fussball, wo die Spitzensportler ständig springen müssen und damit die Knöchel belasten.

«Mit der Routine und gutem Stellungsspiel kann man im Eishockey viel herausholen. Solange man genug Speed auf die Kufen bringt und keine groben Verletzungen hat, kann man weiterspielen», so Furrer weiter. Entscheidend sei jedoch auch die Position der Spieler: «Verteidiger können grundsätzlich länger spielen als Stürmer. Sie erreichen ihren Leistungshöhepunkt mit rund 31 Jahren und damit später als die Stürmer».

Ich habe in jungen Jahren viel richtig gemacht.

Und wie erklärt sich Beat Forster selbst seinen guten körperlichen Zustand? «Ich habe in jungen Jahren viel richtig gemacht und mir die Basis für eine gute Physis gelegt», so Forster.

Die ältesten Schweizer Eishockey-Feldspieler Box aufklappen Box zuklappen Andreas Ambühl (40, HC Davos)

Marc-Antoine Pouliot (38, Servette)

Julien Sprunger (37, Freiburg-Gottéron)

Julian Walker (37, HC Lugano)

Nach 24 Jahren in Profi-Eishockey brauche er mittlerweile mehr Zeit für die Regeneration. «Natürlich gibt es auch bei mir gewisse Abnützungserscheinungen», so der gebürtige Appenzeller. Entscheidend sei aber auch das Mindset, seine Einstellung: «Ich weiss, was ich kann. Und ich weiss, was ich nicht kann», sagt der bald 41-Jährige.

Forster bleibt Biel erhalten

Seit sieben Jahren spielt Forster für den EHC Biel. Und dort wird er auch nach seiner Karriere bleiben. Er wird Juniorentrainer und in weiteren, noch nicht definierten Funktionen für den Club tätig sein. «Biel liegt mir am Herzen. Und ich will mein Wissen an junge Verteidiger weitergeben.