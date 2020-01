Am zweiten Tag des Weltwirtschaftsforums hat Patrizia Laeri am SRF-Panel eine Diskussion über die Schattenseiten der Künstlichen Intelligenz geleitet. Mit dabei an der SRF-Debatte «Humans behind Machines. The Billion Dollar Business behind AI Breakthroughs» waren folgende Gäste:

Doris Leuthard (Schweiz): alt Bundesrätin und langjährige Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Präsidentin der «Swiss Digital Initiative».

Yuval Noah Harari (Israel): Historiker und Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem. Bestseller-Autor der Bücher «Eine kurze Geschichte der Menschheit», «Homo Deus – Eine Geschichte von Morgen» und «21 Lektionen für das 21. Jahrhundert».

Eric Glen Weyl (USA): Gründer der RadicalXChange Foundation. Weyl setzt sich für nachhaltige Alternativen zum Kapitalismus ein.

Pierre Habbard vom Gewerkschaftlichen Beratungsausschuss bei der OECD (TUAC) in Paris.

Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Algorithmen – diese Stichwörter sind in aller Munde und versprechen radikale Umwälzungen für die Zukunft und ein Milliardengeschäft. Was in der Debatte rund um diese Technologien zu kurz komme, sei die Rolle des Menschen, so viele Experten.

Alt Bundesrätin Doris Leuthard betonte in der Diskussion, auch wenn die Arbeitswelt immer mehr von KI geprägt sein wird, stelle sich die Frage der Ethik. Diese werde aber noch zu selten gestellt. Die Swiss Digital Initiative, deren Präsidentin sie ist, beschäftige sich mit dieser Frage und auch damit, was man von der analogen Arbeitswelt lernen kann.

Menschen trainieren die Algorithmen

Es sind Menschen, die den Systemen beibringen, was sie erkennen und selbständig auswerten sollen. Ist das ein Tumor auf diesem Röntgenbild? Ist die Fussgängerin oder der Fussgänger auf der Strasse gefährdet? Solche Aufgaben – sie werden als Clickwork und Data Annotation bezeichnet – erledigen Millionen von Menschen in grossflächigen Räumen vor ihren Bildschirmen rund um den Globus.

Eric Glen Weyl von der RadicalXChange Foundation fordert deshalb ein neues Arbeitsrechtsystem und dass die «Rechenleistung der Gehirne» der Menschen gerecht entlohnt wird.

Der Historiker Harari betonte in der Diskussion, dass einige Arbeitsplätze zwar komplett verschwinden können, andere aber dazu kommen werden. Wichtig sei, dass die Menschen ständig neue Fähigkeiten erlernen. Die Künstliche Intelligenz (KI) stecke noch in den Kinderschuhen, «es kommt aber zu immer mehr Veränderungen in immer kürzeren Zeiträumen».

Anspruchsvoll, aber schlecht bezahlt

Die Tätigkeit der Clickworker ist eine anspruchsvolle und herausfordernde Arbeit, die absolut zuverlässig ausgeführt werden muss, da sonst Fehler in Softwares etwa für autonomes Fahren oder medizinische Diagnosen einfliessen. Und trotzdem ist sie eintönig und repetitiv und wird oft unter prekären Arbeitsbedingungen mit schlechter Bezahlung geleistet.

Pierre Habbard von der Gewerkschaftsvereinigung TUAC konstatierte ein regulatives Problem in diesem Bereich.