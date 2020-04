Nun wird es eng für Bundesanwalt Michael Lauber: Bei der zuständigen Gerichtskommission wurde am Dienstag der Antrag gestellt, gegen Lauber ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Dies, nachdem weiteres belastendes Material gegen ihn aufgetaucht war.

Der «Fall Lauber» Textbox aufklappen Textbox zuklappen 2015 eröffnete Bundesanwalt Michael Lauber ein Verfahren gegen vier Mitglieder des Organisationskomitees der Fussball-WM 2006 in Deutschland. Die Verfahren sollten klären, ob es sich bei umstrittenen Zahlungen an den damaligen Vizepräsidenten der Fifa in Katar um einen Stimmenkauf für die WM-Vergabe an Deutschland gehandelt hatte. Später kamen weitere Fussball-Verfahren, insgesamt fast zwei Dutzend, hinzu. Unter anderem ging es um TV-Rechte-Deals, die der spätere Fifa-Präsident Gianni Infantino als Uefa-Chefjurist unterzeichnet hatte. Das Bundesstrafgericht kritisierte im Juni 2019 die Amtsführung Laubers im Fussball-Verfahrenskomplex. Vor allem rügte das Gericht informelle und nicht protokollierte Treffen Laubers mit Fifa-Präsident Infantino. Schon im Mai 2019 hatte die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) im Zusammenhang mit den kritisierten Treffen eine Disziplinaruntersuchung gegen Lauber eröffnet.

Der betreffende Artikel wurde auf der Website von SRF rege gelesen und vor allem kommentiert. Das Credo der Kommentierenden ist klar: Lauber muss/soll zurücktreten. Der Schaden, den die Affäre für die Bundesanwaltschaft angerichtet hätte, sei immens, meinen die User.

Wir sind doch keine Bananenrepublik.

Rund um die Vorfälle um Lauber mache die Schweiz gegen aussen einen äusserst unvorteilhaften Eindruck, finden viele User: «Die Bundesversammlung hätte es nach den Vorwürfen in der Hand gehabt, dieses traurige Kapitel Lauber zu beenden», meint Ernesto Asher Meng. Nun würden sich Fifa und Konsorten ins Fäustchen lachen und teilweise bereits die Bundesanwaltschaft verhöhnen. «Wir sind doch keine Bananenrepublik».

Auch Userin Marty Keller findet, dass die Schweiz in diesem Fall einer Bananenrepublik gleiche. «Unhaltbare Zustände haben wir in unserem Schweizer Rechtssystem», sagt Matthias Jundt. Lauber gefährde durch sein Handeln dem Ansehen der Schweiz, meint Jonny Berger: «Sein Ruf ist im Eimer und mit jedem weiteren Tag im Amt beschädigt er auch noch das Ansehen der Schweizer Justiz im In- und Ausland.»

Wieso haben sie ihn überhaupt wiedergewählt?!

Bundesanwalt Lauber wurde letztes Jahr vom Parlament wiedergewählt. Etwas, was viele der User nicht begreifen. Das Verhalten von Lauber sei damals bereits bekannt gewesen. Mitschuldig an der aktuellen Situation sei laut Martin Meier das Parlament: «Aber noch vor ein paar Monaten wiedergewählt, obschon man all diese Dinge bereits wusste. Dieses Parlament verrichtet seine Arbeit also nicht wirklich würdig und gewissenhaft.»

User Claudio Schwaller veröffentlicht in diesem Zusammenhang einen der kürzesten Kommentare, aber gleichzeitig jenen mit den meisten Zustimmungen (473): «Wieso haben sie ihn überhaupt wiedergewählt?!».

Bundesanwalt Lauber hat von der Fifa gelernt, die Schweizer Gerechtigkeit mit Füssen zu treten.

Nebst dem Parlament und dem Bundesanwalt selbst ist vor allem Kritik am Weltfussballverband Fifa zu lesen. «Bundesanwalt Lauber hat von der Fifa gelernt, die Schweizer Gerechtigkeit mit Füssen zu treten!», meint Heidi Keller-Egli. Der Vorschlag von Manuela Fitzi richtet sich ausschliesslich an die Fifa: «Kann man eine internationale Organisation per Volksinitiative aus dem Land schmeissen?», fragt sie in die Runde.

Kritik liest man zudem an die Adresse des Fifa-Präsidenten Gianni Infantino: «Deutlich skandalöser noch als Laubers beschämendes Festklammern an seinem Amt finde ich allerdings, dass Infantino weiter seelenruhig im Fifa-Präsidium sein mehr als fragwürdiges Ego hätscheln darf», so Chaiti Kimmler.