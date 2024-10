Radio SRF strahlte am 25. April 2022 im ersten Programm am Mittag die Ansprache des damaligen Bundesrates Ueli Maurer zur eidgenössischen Volksabstimmung zur Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache («Frontex-Vorlage») aus, die am 15. Mai 2022 stattfand. Die Ansprache dauerte rund vier Minuten.

Der Bundesrat hob dabei die Vorteile der Vorlage hervor, welche vom Bundesrat und vom Parlament zur Annahme empfohlen wurde. Die Vorlage wurde mit 71.5 Prozent Ja-Stimmen angenommen.