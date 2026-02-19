Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat die Verfahren gegen zwei Lehrpersonen der damaligen evangelikalen Privatschule Domino Servite in Kaltbrunn SG eingestellt.

Grund dafür sei die Verjährung der mutmasslichen Taten.

Es ging um Vorwürfe der Vergewaltigung und sexueller Handlungen mit Kindern.

Die beiden Entscheide seien rechtskräftig, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen mitteilte. In beiden Fällen sei die Verjährung bereits eingetreten. Die Missbrauchsfälle ereigneten sich an der ehemaligen Privatschule Domino Servite.

Hintergrund ist ein Dokumentarfilm von SRF, in dem frühere Schülerinnen und Schüler der Privatschule schwere Vorwürfe gegen die damaligen Verantwortlichen erhoben. Die Rede war von physischer und psychischer Gewalt. Später sagte eine Betroffene, sie sei in den 1990er-Jahren an der Schule als 12-Jährige von einem Lehrer vergewaltigt worden.

Straftaten sind verjährt

Daraufhin nahm die St. Galler Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung gegen unbekannte Täterschaft wegen Vergewaltigung und sexueller Handlungen mit Kindern auf. Bei der Prüfung einer Anzeige gegen die eine Lehrperson wurde gemäss der Staatsanwaltschaft festgestellt, dass die Verjährung bereits eingetreten sei. In einem Verfahren gegen eine zweite Lehrperson seien umfangreiche Untersuchungen unternommen worden. «Wir haben unter anderem mehrere Personen befragt und diverse Akten gesichtet, um einordnen zu können, wann die Vorfälle geschehen sein sollen oder welche Lehrpersonen zum mutmasslichen Tatzeitpunkt an der Schule waren», sagte Leo-Philippe Menzel, Mediensprecher der St. Galler Staatsanwaltschaft. Nachdem der Zeitpunkt der Tat eruiert werden konnte, habe man festgestellt, dass die Tat bereits verjährt sei. Die Staatsanwaltschaft darf somit gemäss Menzel nicht mehr weiter ermitteln.

Legende: Die Christliche Schule Linth in Kaltbrunn SG. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Privatschule Domino Servite wurde vom früheren Chocolatier Jürg Läderach mitbegründet. Die Missbrauchsfälle ereigneten sich hauptsächlich zwischen 1995 und 2002. Das legte ein Untersuchungsbericht 2022 offen, welcher die Privatschule, die heutige Christliche Schule Linth (CSL), in Auftrag gab.

Schule sieht offene Fragen geklärt

Mit dem Entscheid der Staatsanwaltschaft seien die letzten offenen Fragen der Untersuchung zu den «Fehlverhalten in der Vergangenheit» beantwortet, schreibt die Schule. «Wir sind erleichtert, dass nun die ganzen Verfahren nach so langer Zeit zum Abschluss gekommen sind.»