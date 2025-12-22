Wie viel Platz bräuchten die Menschen in zwölf Deutschschweizer Städten, wenn sie so dicht zusammenlebten wie in den am stärksten verdichteten Metropolen der Welt?
Stellen Sie sich Zürich, Bern oder Basel vor – aber nicht so, wie wir sie kennen, sondern so kompakt wie Genf, die Schweizer Meisterin der Dichte, oder wie Paris, Europas dichteste Grossstadt. Wie viel Raum bräuchten die Einwohnerinnen und Einwohner von Chur, würden sie in Wolkenkratzern wie in Manhattan leben? Und würde ganz Aarau in ein einziges Quartier passen – bei einer Bevölkerungsdichte wie in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs und der wohl dichtesten Metropole der Welt?
Bereit für die Auflösung? Lassen Sie sich überraschen!
Datenquellen
Die Bevölkerungsdichte der Schweizer Städte stammen vom Bundesamt für Statistik. Es gibt kein internationales Verzeichnis für die Bevölkerungsdichte innerhalb der Stadtgrenzen. Für die Zahlen der internationalen Städte bezieht sich der Artikel deshalb auf die Angaben von lokalen Statistikbehörden und Medienberichten.
Die UNO schätzt zwar die Bevölkerungsdichte von städtischen Gebieten weltweit, rechnet dabei aber auch teile der Agglomerationen zu den Städten dazu, weshalb die Daten sich nicht für den direkten Vergleich mit Schweizer Städten eigenen. Bei Interesse finden Sie die Zahlen hier.
Sendungshinweis «10 vor 10»-Serie «Städtebau»
Über die Festtage widmet sich 10 vor 10 verschiedenen Städten. Online können Sie die Beiträge nach Ausstrahlung auf Play SRF schauen.
- 22.12.: Chongqing, China, «Städte bauen – Für Millionen Menschen»
- 23.12.: Utrecht, Niederlande, «Städte bauen – fürs Velo»
- 29.12.: Medellín, Kolumbien, «Städte bauen – Für eine lebenswerte Zukunft»
- 5.1.: Kopenhagen, Dänemark, «Städte bauen – Für den Schutz vor Fluten»
Impressum
Jonas Glatthard (Redaktion), Balz Rittmeyer, Robert Salzer (Frontend-Entwicklung), Marc Heer (Design)