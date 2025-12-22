Die Bevölkerungsdichte der Schweizer Städte stammen vom Bundesamt für Statistik. Es gibt kein internationales Verzeichnis für die Bevölkerungsdichte innerhalb der Stadtgrenzen. Für die Zahlen der internationalen Städte bezieht sich der Artikel deshalb auf die Angaben von lokalen Statistikbehörden und Medienberichten.

Die UNO schätzt zwar die Bevölkerungsdichte von städtischen Gebieten weltweit, rechnet dabei aber auch teile der Agglomerationen zu den Städten dazu, weshalb die Daten sich nicht für den direkten Vergleich mit Schweizer Städten eigenen. Bei Interesse finden Sie die Zahlen hier.