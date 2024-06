Per E-Mail teilen

Im Wallis drohen die Rhone und ihre Seitenflüsse wegen Hochwassers über die Ufer zu treten.

Die Behörden des Kantons und die Informationsplattform Alertswiss haben vor möglichen Überschwemmungen gewarnt.

In Zermatt ist die Matttervispa teilweise über die Ufer getreten. Das Bergdorf ist von der Aussenwelt abgeschnitten.

Besonders heikel ist die Lage im Mattertal. Der Tourismus-Hotspot ist wegen eines Erdrutsches seit dem Mittag von der Aussenwelt abgeschnitten. Dies vermeldet die Matterhorn-Gotthard-Bahn auf X. Der Grund ist die Hochwassergefahr. Zwischen Visp und Täsch verkehren Ersatzbusse. Es bestehe zurzeit keine Reisemöglichkeit nach Zermatt.

Am Nachmittag habe sich die Situation nun etwas beruhigt, so die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser gegenüber SRF. «Die Vispa fliesst aber immer noch sehr hoch und kann kaum mehr Wasser aufnehmen.» Durch die Regenpause sei der Pegel zuletzt aber etwas gesunken. «Wir hoffen, dass es so bleibt, dann haben wir die Situation im Griff.»

Die Überschwemmungen in Zermatt sind auch deutlich am Stausee Zmutt zu sehen, schreibt der Blick. Das Wasser schwappt immer wieder über, wie ein Video zeigt.

Auch in Täsch, der Nachbargemeinde von Zermatt, ist die Situation angespannt. Die Gemeinde hat einen Camping «vorsorglich evakuiert», wie der «Walliser Bote» berichtet. Wie in Zermatt bleiben auch in Täsch die Schulen geschlossen.

Angespannte Lage im ganzen Rhonetal

Der Abfluss der Rhone befindet sich seit dem Morgen auf einem hohen Niveau – es gilt die zweithöchste Gefahrenstufe. Er dürfte weiter ansteigen. Die Behörden gehen davon aus, dass die Rhone bis am späten Nachmittag oder am Abend ihren Höchststand erreicht.

Auch in den Seitenflüssen kann es gemäss der Warnung zu Überschwemmungen und Murgänge kommen. Grund für das Hochwasser ist eine Regen- und Gewitterfront, die seit Donnerstag über das Wallis zieht. Hinzu kommen die Schneeschmelze und wassergesättigte Böden. Mehrere Strassen im Kanton sind gesperrt.

00:39 Video Die Rhone droht im Wallis über die Ufer zu treten (ohne Ton) Aus News-Clip vom 21.06.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Der Kanton Wallis warnte weiter vor der Gefahr, dass in Brämis die Borgne über die Ufer treten könnten. Die Ufer seien gesperrt. Die Eltern würden gebeten, ihre Kinder in die Schule zu begleiten.

Der Bund erhöhte derweil die Gefahrenstufe für die Rhone von Visp bis zum Genfersee auf die zweithöchste Stufe 4. Der Kanton Wallis empfiehlt, sich den Wasserläufen nicht zu nähern, nicht auf Brücken zu parkieren, die Bewegungsfreiheit einzuschränken und auf das Filmen oder Fotografieren der Unwetter-Ereignisse zu verzichten.