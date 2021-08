In einigen Gebieten des Kantons Tessin hat es am Samstag stark geregnet.

Am stärksten betroffen war die Region bei Locarno und Bellinzona.

Es kam zu zahlreichen Überschwemmungen und Erdrutschen. In Bellinzona wurde ein Kindergarten überschwemmt.

Legende: In Bellinzona rettete die Feuerwehr laut Medienberichten zwei Menschen aus einem Auto, das in einer überschwemmten Unterführung steckengeblieben war. Keystone

In Lumino wurden vier Personen aus einem Haus gebracht. Verletzt wurde niemand, es entstand aber beträchtlicher Sachschaden am Gebäude, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte.

In Bellinzona wurde ein Kindergarten teils rund eineinhalb Meter hoch mit Wasser sowie Schlamm überschwemmt und unbenutzbar gemacht, wie die Stadt mitteilte. Das Mobiliar ist zerstört, am Gebäude entstand grosser Sachschaden. Die Stätte bleibt wohl vier bis acht Monate geschlossen. Für die Schule mit ihren rund 160 Kindern und 15 Lehrkräften werde ein alternativer Unterrichtsort gesucht. Möglicherweise verzögert sich dadurch der Schulbeginn, der für den 30. August geplant war, um ein oder zwei Wochen. Die Feuerwehr rückte laut der Stadt wegen des Unwetters zu rund 150 Einsätzen aus. Diese betrafen überflutete Strassen, angeschwollene und mit Schutt gefüllte Kanäle sowie zahlreiche überschwemmte Privathäuser.

Zahlreiche Einsätze

Im Raum Locarno – Bellinzona mussten mehrere Strassen vorübergehend gesperrt werden, so die A13 in Castione sowie die Kantonsstrasse zwischen Quartino und Riazzino. Beide Abschnitte konnten am Sonntagmorgen nach Angaben der Kantonspolizei wieder geöffnet werden.

In Locarno-Monti wurden knapp 110 Millimeter Regen gemessen. Die Niederschlagsmengen der vergangenen 24 Stunden im Südkanton waren allerdings sehr ungleich verteilt, wie SRF Meteo mitteilt.