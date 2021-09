Karen Horn wurde 1966 in Genf geboren. An der Universität Lausanne wurde sie 1995 mit einer finanzwissenschaftlich-politökonomischen Dissertation promoviert. Heute lebt sie als freie Wissenschaftlerin und Publizistin in Zürich. Sie ist Honorarprofessorin an der Universität Erfurt, wo sie ökonomische Ideengeschichte und Wirtschaftsjournalismus lehrt.