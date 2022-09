Die Krankenkassenprämien steigen im kommenden Jahr – im Schnitt um 6.6 Prozent.

Damit steigen wohl auch die Prämienverbilligungen für Haushalte. Einen Teil davon zahlen die Kantone.

Bereits nächstes Jahr dürften viele von ihnen mehr für die Prämienverbilligungen ausgeben.

Viel Geld für Prämienverbilligung zahlt der Kanton Waadt. Das heisst aber auch, dass das Kantonsbudget stark belastet wird. 32 Millionen Franken seien nächstes Jahr mehr vorgesehen – auch für Menschen, die neu Prämienverbilligungen erhalten, sagt die zuständige Waadtländer Regierungsrätin, Rebecca Ruiz.

Im Jahr 2020 haben Bund und Kantone schweizweit knapp einem Drittel der Versicherten Prämienverbilligung bezahlt.

Zahlen zeigen, wie viel Geld Kantone und Bund für Prämienverbilligungen ausgeben: 1996 waren es noch 1.5 Milliarden Franken, 2020 waren es 5.5 Milliarden.

Mit Mehrausgaben nächstes Jahr rechnet auch der Kanton Basel-Stadt, wie Regierungsrat Kaspar Sutter sagt. «Der Regierungsrat wird in gleichem Umfang, wie die Prämien ansteigen, die Verbilligung für die Menschen erhöhen.» Ähnlich tönt es im Kanton Zürich. Mit am höchsten sind die Prämien nächstes Jahr in Appenzell Innerrhoden – sie steigen um fast zehn Prozent.

Man müsse sich überlegen, ob mehr Leute von Verbilligung profitieren sollen, sagt die Innerrhoder Gesundheitschefin Monika Rüegg Bless: «Mit den gestiegenen Krankenkassenprämien werden wir das gut beobachten und allenfalls Korrekturen vornehmen. Personen und Familien, die unter dieser Last leiden, sollen entlastet werden.»

Das Thema bleibt aktuell: In verschiedenen Kantonen und im eidgenössischen Parlament fordern Linke mehr Beiträge für die Prämienverbilligungen. Das alles würde die Kantone noch mehr kosten. Bereits nächstes Jahr dürften viele von ihnen mehr für die Prämienverbilligungen ausgeben.