Das hat der bernische Energiekonzern BKW vor den Medien in Mühleberg bekannt gegeben. 66 Fahrten seien nötig, bis alle Brennelemente im Zwischenlager sind. Details zu den Transporten nennt die BKW nicht. Es handle sich um Fahrten mit normalen Lastwagen ohne Sonderabmessungen, sagte Stefan Klute, Leiter Stilllegung und Entsorgung. Wann die Transporte durchgeführt werden, bleibt aus Sicherheitsgründen geheim.

Spätestens im Frühjahr 2024 sollen sich dann keine Brennelemente mehr in Mühleberg befinden. Die Menge der Radioaktivität im AKW wird sich bis dahin exponentiell reduziert haben. Die sogenannte Kernbrennstoff-Freiheit ist der wichtigste Meilenstein im gesamten Rückbauprojekt und Voraussetzung für die zweite Stilllegungsphase.