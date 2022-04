Diese Präsidentschaftswahl war auch eine Wahl für den Europa-Kurs Frankreichs. Macron ist ein grosser Unterstützer von Europa und treibende Kraft für viele Projekte innerhalb der Union – ganz im Gegensatz zu Marine Le Pen. EU-Korrespondent Charles Liebherr fasst die Reaktionen zusammen.

SRF News: Wie erleichtert ist man in Brüssel, dass Emmanuel Macron wiedergewählt wurde?

Charles Liebherr: In der EU ist eine grosse Erleichterung hörbar, sogar weit über Europa hinaus. Die Präsidentschaftswahl war auch eine Abstimmung über den künftigen Platz Frankreichs in der Europäischen Union. Emmanuel Macron hat dieses Referendum sehr klar gewonnen. Darum ist es auch ein Sieg für Europa.

Wie wichtig ist der Sieg Macrons für die Europäische Union?

Wichtig, weil eben die tiefe Krise abgewendet ist. Pen als Präsidentin hätte Europa vor eine Zerreissprobe gestellt. Jetzt geht es weiter, wie in den letzten fünf Jahren. Macron treibt seine Kolleginnen, Premierministerinnen gerne vor sich hin. Da wird er nicht nachlassen. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Reihen in der EU schliessen helfen. Aber das wird auch eine Herausforderung für die EU und wird zu Spannungen führen, weil nicht alle gleich schnell voranschreiten wollen und können.

Frankreich hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Wie geht es jetzt dort weiter?

Das erklärt auch ein bisschen diese grosse Erleichterung in der EU über die Wiederwahl von Macron. Jetzt kann es weitergehen, wie in den Wochen und Monaten vor dem Wahlkampf in Frankreich. Und das ist wichtig für die Europäische Union, weil die EU weiter vor ganz heiklen Entscheidungen steht. Beispielsweise ein Öl-, vielleicht auch ein Gas-Embargo gegen Russland gilt es zu diskutieren. Da zeigt sich dann, wie wichtig eine funktionierende Partnerschaft von Frankreich mit Deutschland ist. Ohne das geht gar nichts in der EU. Und die französischen Diplomaten haben hinter den Kulissen viel Vorarbeit geleistet. Jetzt geht es darum, das in politisch klare Entscheidungen zu giessen. Und da wird der französische Präsident eine ganz wichtige Rolle spielen.

Das Gespräch führte Susanne Stöckl.