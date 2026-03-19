Über die Parteigrenzen hinweg besteht Konsens: Die Notfallstationen geraten zunehmend an ihre Grenzen. Gestritten wird über die passende Lösung. Die vom Nationalrat angenommene Notfallgebühr von 50 Franken polarisiert, wie die Diskussion in der SRF-Community zeigt.

Befürworterinnen und Befürworter der Gebühr sehen in einer «moderaten Taxe» ein Mittel, unnötige Notfallkonsultationen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Eine Stimme auf Instagram hält fest: «Die Taxe macht Sinn, denn viele Leute kommen in den Notfall wegen rein gar nichts. Die Bereitschaft im Notfall muss ja auch irgendwie finanziert werden.»

Viele aus der Community erwarten, dass Krankenkassen die Gebühr übernehmen – zumindest bei echten Notfällen, etwa wenn ein stationärer Aufenthalt folgt oder eine lebensbedrohliche Situation festgestellt wird.

50 Franken sind noch zu wenig.

Ein anderer Nutzer fordert generell mehr Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. 50 Franken seien «noch zu wenig», schreibt er, und ergänzt: Wer ohne Grund Kapazitäten blockiere, verlängere Wartezeiten und müsse «leider über ihren Geldbeutel erzogen werden».

«Ungerecht und potenziell gefährlich»

Gegnerinnen und Gegner der Gebühr warnen hingegen vor sozialer Schieflage und gesundheitlichen Risiken.

Woher sollen Laien wissen, was dringend ist und was nicht.

Gutverdienende würden die 50 Franken kaum spüren – Menschen mit knappen Budgets dagegen könnten aus Angst vor Kosten trotz Notfallsituation auf medizinische Hilfe verzichten. Ein User kommentiert: «Traurige Entwicklung.»

Legende: Nicht betroffen von der Gebühr wären Kinder, Schwangere und Patientinnen und Patienten, die mit einer Überweisung oder per Ambulanz ins Spital kommen. Keystone/Peter Klaunzer

Die fachliche Einschätzung spiele ebenfalls eine zentrale Rolle: Laien könnten nicht wissen, was dringend sei und was nicht, so ein Kommentar. Wer zögere, riskiere gesundheitliche Schäden – nicht jede Person könne ihr medizinisches Problem korrekt einordnen.

Notfallgebühr Box aufklappen Box zuklappen Der Nationalrat will eine 50‑Franken‑Gebühr am Spitaleingang erheben, um Bagatellfälle zu reduzieren. Die Gebühr soll Ausnahmen kennen – etwa bei Schwangeren und Kindern – und die Kantone sollen selbst entscheiden, ob sie die Regel überhaupt einführen. Die Vorlage geht jetzt an den Ständerat.

In den Kommentaren tauchen zudem Gerechtigkeits- und Integrationsfragen auf. Eine Nutzerin weist darauf hin, dass es Menschen mit Erfahrungen aus anderen Gesundheitssystemen gibt, die Spitalstrukturen gewohnt seien, während es in gewissen Regionen zu wenige Arztpraxen gebe.

Hausarztmedizin stärken

Unbestritten bleibt das Grundproblem: Die Notfallstationen sind für Notfälle gedacht – doch die Versorgungsrealität hat sich verändert. Fehlende Hausärztinnen und Hausärzte, veränderte Arbeitszeiten und kaum mehr vorhandene Notfalldienste führen dazu, dass Patientinnen und Patienten bei kleineren Beschwerden oft nur noch den Spitalnotfall als Option haben.

Der Ruf aus der Community ist deutlich: Kurzfristige Hausarzttermine seien vielerorts schwer erhältlich, Notfalldienste lückenhaft – darum wünschen sich viele eine Stärkung der Grundversorgung: «Viel sinnvoller ist es, die Versorgung bei den Hausärztinnen und in der Kindermedizin zu stärken, damit Menschen innert kurzer Frist Termine erhalten.»

Triage-Modelle als Vorbild

Besonders positiv erwähnt werden in den Kommentaren die Modelle wie im Kantonsspital Baden (KSB) und im Kantonsspital Zug. Eine Userin erklärt, dass dort eine medizinische Triage am Eingang entscheide, wohin Patientinnen und Patienten geleitet werden: Bagatellfälle in die Notfallpraxis, echte Notfälle in die Notfallaufnahme. So entstehe kein Ausschluss, sondern eine strukturierte Kanalisierung.

«dialog»-Community für Gebühr

Auch in der «dialog»-Community hat die 50‑Franken‑Gebühr eine lebhafte Debatte ausgelöst. Von insgesamt 1043 Teilnehmenden sprechen sich 54 Prozent dafür aus, 43 Prozent lehnen sie ab, und drei Prozent bleiben unentschlossen.

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