Der Einblick in den Alltag zweier Chirurginnen gab am Donnerstag Anlass für eine starke Diskussion. Die Forderung nach einer 42+4-Stunden-Woche des Verbandes für Schweizer Assistenz- und Oberärzte teilte die Gemüter.

«Junge Ärztinnen haben verstanden, was Lebensqualität ist!»

Der porträtierte Arzt Professor Othmar Schöb und Assistenzärztin Laura Biondi sind beide in der Chirurgie tätig. Während der erfahrene 61-jährige Arzt den Ansprüchen der jungen Generation kritisch gegenübersteht, befindet sich Laura Biondi am Anfang ihrer medizinischen Laufbahn und unterstützt eine 42+4 Stunden-Woche. So wie auch viele Leser und Leserinnen der SRF-Community.

Übung macht den Meister, aber wo bleibt die Lebensqualität?

Tom Eglin meint: «Die Jungen Ärztinnen und Ärzte haben recht. Sie haben verstanden, was Lebensqualität ist. Eine Work-Life Balance, die diesen Namen verdient und soziale Kontakte nebst der Arbeit sind Schlüssel für ein gesundes Leben.»

Weitere Kommentare wie der von Cora Francis loben die neue Generation dafür, dass sie sich für weniger Work und mehr Balance einsetzt. Ein verringertes Arbeitspensum könnte sich daher positiv auf die volkswirtschaftliche Leistung auswirken und dem Personalmangel im Gesundheitswesen entgegenwirken, denn «ansonsten ist dann auf einmal keine Person mehr da.»

Eine abweichende Ansicht vertritt Bruno Hochuli. Er argumentiert, dass Meisterschaft in einem Fachgebiet nur durch Übung erreicht wird. Als Arzt oder Ärztin gilt es auf vieles zu verzichten, diese Einbussen würden sich aber durch den hohen Lohn wieder ausgleichen.

Medizin gleich Spitzensport?

«Als diese Leute sich entschieden, Medizin zu studieren, war ihnen doch bekannt, wie hoch die Arbeitsbelastung sein würde?», fragt sich Renate Giger, um die hohen Schichtstunden zu rechtfertigen. Ähnlich sieht das Ueli Lang, «die Leute sollen belastet werden, um belastbar zu sein». Er argumentiert sowie Professor Othmar Schöb, dass nur durch viele Arbeitsstunden Spitzenleistungen als Arzt erbracht werden könnten, und zieht einen Vergleich zum Spitzensport. Allerdings sind nicht alle in den Kommentaren damit einverstanden.

Auch Spitzensportler bräuchten Pausen. Mehrere Personen aus der Community sorgen sich um die abnehmende Behandlungsqualität nach einer 14-Stunden-Schicht.

Wenn jemand behauptet, nach einem strengen Arbeitstag noch eine weitere Operation mit der gleichen Geduld und Sorgfalt durchführen zu können, zeugt dies von einer gerade in diesem Beruf gefährlichen Selbstüberschätzung.

Für Emmy Müller ist aber klar, «eine Balance zu finden ist schwierig». Einige aus der Community spekulieren jedoch, dass mit der technologischen Weiterentwicklung und weniger Bürokratie im Gesundheitswesen bald eine bessere Lösung gefunden werden könnte.