Die Arbeitslosenversicherung (ALV) zahlt nicht nur bei Arbeitslosigkeit, sondern auch bei Kurzarbeit. Für Kurzarbeitsentschädigung in der Coronakrise wird sie vom Bund mit mehreren Milliarden Franken unterstützt. Ausserdem garantiert die ALV in bestimmten Fällen auch bei Schlechtwetter oder bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers ein Ersatzeinkommen.

In normalen Zeiten finanziert sich die ALV vor allem über Lohnabzüge: Arbeitgeber und -nehmende entrichten dafür je 1.1% des Lohns. Mit solchen Lohnbeiträgen nahm die ALV im Jahr 2019 rund 7.4 Milliarden Franken ein. Was die finanziellen Konsequenzen für die ALV wären, wenn Transportbetriebe keine Beiträge mehr zahlen würden, ist nicht klar.

Die SBB gab letzten Sommer an, sie habe in den letzten 20 Jahren rund 1 Milliarde Franken an Beiträgen an die ALV einbezahlt. Das wären durchschnittlich 50 Millionen Franken pro Jahr.