Parlamentarierinnen und Parlamentarier diskutieren nun darüber, ob das Gesetz gelockert werden soll – und wenn ja, wie. Es liegen verschiedene Vorstösse auf dem Tisch. Einige sind laut Völkerrechts-Fachpersonen neutralitätsrechtlich heikel. Etwa, weil im Gesetzestext spezifisch die Ukraine erwähnt wird, womit eine Kriegspartei gezielt bevorzugt würde.

Nun werden Formulierungen diskutiert, in denen die Ukraine nicht namentlich erwähnt ist, die aber auf die Ukraine anwendbar wären. FDP, Mitte, GLP und Teile der SP sind grundsätzlich dafür, dass die Schweiz eine Weitergabe von Waffen an die Ukraine erlauben soll. Grüne und SVP sind dagegen.

Am Dienstag wurde bekannt, dass die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates an einem Gesetz arbeitet, das es gewissen Staaten erlauben würde, Schweizer Kriegsmaterial unter bestimmten Umständen an die Ukraine weiterzugeben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass gegen einen derartigen Gesetzesentwurf das Referendum ergriffen wird. Und bis sich das Parlament einigt und das geänderte Gesetz in Kraft wäre, könnte es 2024 werden, meint SRF-Bundeshaus-Redaktor André Ruch.