Einen Mittelweg für den Verwaltungsrat regt ElCom-Präsident Werner Luginbühl an: «Persönlich bin ich der Meinung, dass ein guter Mix wahrscheinlich die beste Lösung bringen würde. Dass wirklich das nötige Know-how, das fachliche Know-how, vertreten ist, aber die Politik und die Rolle der Kantone muss im Verwaltungsrat auch vertreten sein», so Luginbühl in der Sendung Eco Talk.

Auch die Struktur des Stromkonzerns steht zur Debatte. Christoph Schaltegger, Professor für Politische Ökonomie an der Universität Luzern, regt eine Aufspaltung an. Und zwar nach folgendem Vorgehen: «Indem man definiert, was zum systemrelevanten Bereich gehört, Produktion und Verteilung. Und dass man den Rest, den die Stromunternehmen heute noch bereitstellen als ein überdimensionierter Stromhandel oder weitere Aktivitäten, dass man dieses abstösst, im privaten Markt lässt. Und das braucht dann auch für diesen Teil keinen staatlichen Rettungschirm», so Schaltegger gegenüber der «Tagesschau».