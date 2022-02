Reicht das Geld bis Ende Monat – für Essen, Kleider oder den Schulausflug? In fast jedem fünften Haushalt muss der Franken mindestens zweimal umgedreht werden, bis er ausgegeben werden kann. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen BSV.

80 Prozent der Schweizer Haushalte haben mittlere, gute oder sogar sehr gute Einkommen. Hingegen sind bei den Erwerbstätigen 17 Prozent der Haushalte und bei den Pensionierten 22 Prozent von Armut betroffen. Was lange vermutet worden ist, zeigt jetzt die neue Studie: Frau, mit Kind oder Kindern und alleinerziehend. Das ist ein Armutsrisiko.