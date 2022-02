Legende: Michael Siegenthaler Keystone

Michael Siegenthaler, Leiter der Sektion Schweizer Arbeitsmarkt bei der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich, ist zuversichtlich: «Wir sind überrascht, wie gut es auf dem Arbeitsmarkt aussieht.» Omikron führe zwar zu vielen Abwesenheiten und Krankheitsausfällen.

Die Firmen schienen die Ausnahmesituation insgesamt aber relativ gut zu verkraften – auch wenn es insbesondere im Gastgewerbe Umsatzverluste wegen der Ausfälle gegeben habe. Der Arbeitsmarkt allgemein befindet sich laut Siegenthaler schon seit Mitte letzten Jahres in einem «substanziellen Aufschwung».

Angesichts der düsteren Szenarien, die die ETH-Experten anfangs der Pandemie zeichneten, zeigt sich Siegenthaler erfreut und überrascht zugleich über die Entwicklung. «Vieles war damals unklar: Wie reagieren Bund und Kantone, was passiert mit den Firmen, gibt es Massenentlassungen und Konkurswellen?»

Dass viele Branchen nun bereits wieder auf dem Vorkrisenstand angelangt sind, konnte man laut Siegenthaler kaum so erwarten. Die umfassenden Hilfsmassnahmen des Bundes – Kurzarbeit, Covid-Kredite und Co. – haben also Früchte getragen. «Die schnelle Hilfe hat den Betrieben auch die Sicherheit gegeben, zu wissen, dass sie ihr Personal halten können.»

Zudem hatte die Schweiz mit ihrer Wirtschaftsstruktur auch Glück, schliesst der ETH-Experte. «Denn sie hat ziemlich viele Jobs, die sich für Homeoffice eignen, und sie ist auch nicht so vom Tourismus abhängig wie andere Länder.» Mit der Pharmabranche gebe es sogar eine Branche, die durchaus auch profitiert habe von der Pandemie.