Für die Studie wurden 715 Schweizer Schulklassen mit gut 11'000 Schülern im Alter zwischen 11 und 15 Jahren befragt. Sie ist Teil der internationalen Schülerstudie HBSC, Link öffnet in einem neuen Fenster (Health Behaviour in School-aged Children) unter der Schirmherrschaft der WHO und wird vom Bundesamt für Gesundheit sowie der Mehrheit der Kantone finanziert.

Durchgeführt hat die Studie die Stiftung Sucht Schweiz. Das nationale Kompetenzzentrum im Suchtbereich befasst sich mit Forschung, Präventionsprojekten und engagiert sich gesundheitspolitisch.