Auch am dritten Tag der ausserordentlichen Session beschäftigt sich das Parlament ausschliesslich mit der Bewältigung der Coronakrise.

Von 14:30 bis 19 Uhr können Sie die Nationalratsdebatte hier im Stream und auf SRF info verfolgen. Der Ständerat tagt ab 15 Uhr wieder.

Hier halten wir Sie über die wichtigsten Entscheide aus den Räten auf dem Laufenden.

Dividenden ausschütten trotz Kurzarbeit: Unternehmen, die wegen der Corona-Einschränkungen Kurzarbeit anmelden, sollen trotzdem Dividenden auszahlen dürfen. Dieser Meinung ist der Ständerat, anders als zuvor der Nationalrat. Dividenden gehörten zum Schweizer Wirtschaftssystem, zudem profitierten davon auch die Pensionskassen, war die Meinung der Mehrheit.

Fast zwei Millionen Menschen auf Kurzarbeit 1.91 Millionen Menschen waren Anfang Mai für Kurzarbeit angemeldet in 187'000 Unternehmen, wie Seco-Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch am Montag sagte. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechnet mit einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 6,7 Prozent im laufenden Jahr.

Stimmen von Links befanden es als stossend, dass Firmen staatliche Leistungen beanspruchen und zugleich die Gewinne verteilen könnten. Damit ist das vorübergehende Dividendenverbot für Firmen mit Kurzarbeit vom Tisch.

Keine Lösung bei Geschäftsmieten: Mieter und Vermieter warten weiter auf ein klares Signal aus Bundesbern, was den Umgang mit Mieten von geschlossenen Geschäften betrifft. Das Parlament hat sich in dieser Frage nicht einigen können. Die Situation ist seit Wochen verfahren.

Zuerst konnte sich eine vom Bund eingesetzte Taskforce mit sämtlichen Parteien nicht einigen. Dann wollte sich der Bundesrat nicht in die Angelegenheit einmischen. Nun hat auch das Parlament keinen Konsens gefunden. Zwar anerkannte eine Mehrheit beider Räte die schwierige Situation für geschlossene Betriebe. Viele sahen Handlungsbedarf. Die Differenzen zwischen den Räten sind aber derzeit zu gross. Ob es eine Lösung gibt, bleibt bis zur Sommersession in der Schwebe.

Erklärung für globalen Waffenstillstand: Der Nationalrat fordert Konfliktparteien rund um den Globus auf, sich unverzüglich an einem weltweiten Waffenstillstand zu beteiligen. Krieg und bewaffnete Konflikte würden den Schutz der Menschen vor dem Coronavirus zusätzlich erschweren. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres habe bereits am 23. März zum weltweiten Waffenstillstand aufgerufen.

Aufstockung humanitärer Hilfe Mit einer Motion wird der Bundesrat zudem beauftragt, die humanitäre Hilfe mit 100 Millionen Franken aufzustocken. Damit sollen Beiträge an internationale Organisationen geleistet werden sowie die bilaterale Hilfe und Materiallieferungen ausgebaut werden. Gezielt unterstützt werden sollen auch notleidende Länder in Europa, unter anderem für die Soforthilfe zur Verbesserung der Versorgung in Flüchtlingslagern.

Wenn man sehe, welche Folgen die Krise auf die medizinische Versorgung in wohlhabenden Ländern habe, könne man sich nur vorstellen, wie dies in Konflikt- und Krisenländern aussehe, sagte Brigitte Crottaz (SP/VD). Die SVP-Fraktion lehnte die Erklärung als einzige Partei ab: Auf schöne Worte würden weitere Millionen folgen, so Rino Büchel (SVP/SG).

Kunden müssen auf Geld von Reisebüros warten: Der Parlament gewährt der Reisebranche einen Zahlungsaufschub. So können Kunden ihr Geld für eine nicht durchgeführte Reise erst ab Oktober wieder zurückverlangen können. Der Aufschub soll den Unternehmen erlauben, Rückerstattungen erst dann einzuleiten, wenn sie ihrerseits die Gelder von den Fluggesellschaften und Hotels erhalten haben. Sonst drohe eine Konkurswelle – und dann erhielten viele Kunden ihr Geld gar nicht mehr, wurde argumentiert.

Legende: Das Parlament hat zudem beschlossen, dass Airlines, die vom Bund unterstützt werden, diesen das Geld für nicht durchgeführte Flüge bis zum 30. September erstatten müssen. Keystone

Fahrplan für Grenzöffnung: Der Nationalrat verlangt mit einer Motion einen Fahrplan für die schrittweise Öffnung der Landesgrenzen. Sobald es die epidemiologische Lage zulässt, soll der freie Personenverkehr wieder hergestellt werden. Zurzeit dürfen nur Schweizer und Liechtensteiner Bürgerinnen und Bürger, Menschen mit Aufenthaltserlaubnis oder Berufsleute mit einer Stelle in der Schweiz einreisen. Ab Montag (11. Mai) sind indes Familienzusammenführungen für Schweizer und EU-Bürger wieder erlaubt.

Unterstützung für ÖV: Das Parlament will, dass der Bund zusammen mit Kantonen und Transportunternehmen eine Vorlage zur Abschwächung der Ertragsausfälle im öffentlichen Verkehr ausarbeitet. Kommissionssprecher Stefan Engler (CVP/GR) sagte, dass der Vorstoss zwar nicht dringlich sei und der Bundesrat bereits eine Analyse versprochen habe. Es handle sich also um einen Appell sowie «einen Dank an alle, die den Service public in der Krisenzeit aufrechterhalten haben».

Uneinigkeit beim Tourismus: Der Bundesrat hatte für die Branche keine besondere Unterstützung vorgesehen. Der Ständerat beschloss aber, 67 Millionen Franken dafür einzusetzen: 27 Millionen Franken sollen an die Tourismuspartner von Schweiz Tourismus ausbezahlt werden. Mit 40 Millionen Franken will der Ständerat eine Marketingkampagne finanzieren, um den Binnentourismus anzukurbeln. Der Nationalrat genehmigte nur diese 40 Millionen Franken. Den Kredit über 27 Millionen Franken lehnte er ab, weil das Geld unter anderem an Grossbanken oder Unternehmen wie Red Bull geht.

Heute Mittwoch berieten beide Räte das Geschäft ein weiteres Mal und hielten an ihren Positionen fest. Auch für einen Kompromissvorschlag, der die Hälfte des umstrittenen Betrags forderte, fand sich im Nationalrat keine Mehrheit. Der Entscheid fiel aber relativ knapp aus. Die grosse Kammer beharrte auch darauf, dass nur nachhaltiger Tourismus unterstützt werden soll.

Geldspritze für flugnahe Betriebe: Der Bund soll in der Coronakrise nicht nur die Schweizer Fluggesellschaften unterstützen – auch flugnahe Betriebe sollen Geld erhalten. Über spezielle Sicherungen soll garantiert sein, dass das Geld nicht in ausländische Muttergesellschaften fliesst. Der Ständerat hat den kleinen Differenzen mit dem Nationalrat einstimmig zugestimmt, jetzt geht das Geschäft erneut in den Nationalrat.

Spielregeln für Kredite bleiben: Der Ständerat hat Vorschläge gebodigt, die Unternehmen mehr Zeit für die Rückzahlung der Kredite einräumen und den Zins bei Krediten bis 500'000 Franken von null Prozent über das erste Jahr hinaus festsetzen wollten. Diese Motionen wurde oppositionslos versenkt. Der Nationalrat hatte die Vorschläge noch genehmigt. Mit dem Nein des Ständerats sind sie aber nun vom Tisch.