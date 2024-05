Ein Wort, viele Bedeutungen: So könnte man die Sichtweisen auf die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung beschreiben. Während in Debatten oft der Eindruck eines ideologischen Monolithen entsteht, zeigt die Geschichte eine Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sind diese denn auch unterschiedlich in Erscheinung getreten.

Liberalismus: Adam Smith legte im 18. Jahrhundert den ideologischen Grundstein für die freie Marktwirtschaft. Der schottische Denker prägte den Begriff einer «unsichtbaren Hand» – also des auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinenden Phänomens, wonach Menschen mit ihrem egoistisch getriebenen Handeln das Gemeinwohl fördern können.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts setzte sich die freie Marktwirtschaft in allen Industriestaaten durch, zeigte aber auch ihre Schattenseiten mit starken sozialen Gefällen und einer Konzentration des Vermögens. In den angelsächsischen Ländern haben sich im Gegensatz zum Rest Europas Spuren dieser Tradition erhalten – etwa in der privaten Finanzierung der Hochschulbildung.

Marxismus: Viele Produktionsmittel befinden sich in den Händen weniger: Das kritisierte Karl Marx vor über 150 Jahren. Er prophezeite die Revolution der Arbeiterklasse und die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise.

Über die kommenden Jahrzehnte verbreitete sich die Ideologie und in der Sowjetunion und China entstand ein real existierender Marxismus, der allerdings auch mit absolutistischer Einparteienherrschaft, politischer Unterdrückung und dem Tod Unzähliger einherging. Traditionell kam es zu Abgrenzungen zwischen kommunistischen und sozialistischen Parteien; allerdings fordert etwa die SP bis heute in ihrem Parteiprogramm die Überwindung des Kapitalismus.

Die soziale Marktwirtschaft: Das deutsche Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit ging eng einher mit der Entwicklung dieses neuen Konzepts aus der politischen Mitte heraus. Eine blühende Wirtschaft müsse mit einem breit ausgebauten Sozialstaat einhergehen, postulierten ihre Förderer um den Vordenker Ludwig Erhard. In den USA gilt der «New Deal» von Präsident Franklin D. Roosevelt (1933–1945) als Vergleichsbeispiel.

Die Vertreter der Sozialen Marktwirtschaft wollten die Vorteile der Marktwirtschaft nutzen und die Nachteile eines unkontrollierten Kapitalismus überwinden. Der Zugang zum Gesundheitswesen oder der Bildung etwa sollte öffentlich geregelt sein. Wo nötig muss der Staat eingreifen: etwa auch, wenn es um die Bekämpfung von Monopolen geht.

Libertarismus oder gar Anarcho-Kapitalismus: Ab den 1970er-Jahren stellte sich rund um die Denker der «Chicago School» abermals eine ideologische Gegenbewegung zum in vielen Industriestaaten geltenden Wirtschaftssystem ein. Staatliche Subventionen, festgelegte Preise und vor allem der gewachsene Sozialstaat sind darin Zeichen eines übereifrigen und ausufernden Staates. Anlehnend an die Ideen Adam Smiths fordern diese libertären Denker einen «Nachtwächter-Staat», der sich so weit wie möglich heraushält aus den Angelegenheiten seiner Bürgerinnen und Bürger.

Der schillernde neue argentinische Präsident Javier Milei gilt als neuer Vertreter dieser Denkschule. Symbolisch tritt er mit einer Kettensäge auf, mit der er den Staat zurechtstutzen will. Er selbst bezeichnet sich als «Anarchokapitalist».

(Quelle; BPB, SRF)