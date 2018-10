Eine Videoaufnahme von Uniformierten, die auf Befehl einen Kameraden mit Gegenständen bewerfen, hatte vor einer Woche die Schweizer Militärjustiz auf den Plan gerufen. Nun ist eine erste Disziplinarstrafe ausgesprochen worden.

Es handle sich um einen Arrest von fünf Tagen, sagte Armeesprecher Stefan Hofer und bestätigte eine Meldung des Nachrichtenportals Nau.ch. Gegen wen diese Strafe ausgesprochen wurde, will die Armee derzeit nicht kommunizieren.

Vorfall ereignete sich in Emmen

Gemäss Hofer laufen aktuell parallel zwei Untersuchungen, eine durch die Militärjustiz und eine zweite, in der in einem Disziplinarverfahren Verstösse gegen Dienstvorschriften untersucht werden. Im Zug dieser zweiten Untersuchung habe der Kommandant nun eine erste Disziplinarstrafe von fünf Tagen Arrest ausgesprochen.

Im Film steht ein Rekrut aus dem Kanton Tessin allein auf einer Wiese. In der Nähe stehen mehrere Kollegen. Sie bewerfen ihn mit Nüssen und Steinen und schreien dazu. Das Video wurde am 14. September in Emmen (LU) in der Flab RS 33 gedreht.