Wer sich vor Weihnachten noch schnell selber auf Corona testen will, steht in vielen Apotheken vor leeren Regalen.

Momentan ist es etwas Glückssache, ob man in der nächsten Apotheke noch ein Set mit Corona-Selbsttests kaufen kann oder nicht, wie der Präsident des Zürcher Apothekerverbands, Lorenz Schmid, sagt. Sehr viele Apotheken seien ausgeschossen und könnten nicht mehr liefern. Er hoffe, dass spätestens vor Ende Jahr weitere Lieferungen in der Schweiz ankämen.

In seiner Apotheke am Zürcher Paradeplatz hat Schmid noch einige Schnelltests, doch bereits heute könnte sein Vorrat aufgebraucht sein, so gross ist die Nachfrage in diesen Tagen. Und Nachschub zu erhalten, ist aktuell schwierig.

Roche bestätigt Lieferengpass

Dass Selbsttests knapp sind, bestätigt auch Andreas Tschan, der Chef der Firma «Pharma Focus». Diese beliefert mehrere hundert Apotheken im Land. Die Nachfrage nach Selbsttests sei in den letzten Wochen stark angestiegen, so Tschan. Er habe zwar sehr viele Tests bei seinen Lieferanten im In- und Ausland bestellt, erhalte aber jeweils nur einen Teil der Bestellungen. Den Engpass bestätigt auch die Pharmafirma «Roche», die selber solche Selbsttests herstellt.

Einige Apotheken sind besser dran

Besser ist die Lage offenbar bei gewissen Apothekenketten wie Amavita oder Sunstore. Diese gehören zu Galenica. Deren Sprecherin Tanja Clément sagt, ihre Apotheken verfügten aktuell über genügend Selbsttests. Und Martine Ruggli, Präsidentin des Schweizer Apothekerverbands Pharma Suisse sagt, Selbsttests könne man nicht nur in Apotheken kaufen, sondern teils auch im Detailhandel.

Wer sich also vor Weihnachten noch testen will, braucht wohl entweder Glück, Ausdauer oder einen guten Spürsinn.