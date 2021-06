In den vergangenen Tagen wurden einige Regionen der Schweiz von schwerem Hagelschlag getroffen.

Die Hagelkörner haben Schäden in der Höhe von dutzenden Millionen Franken verursacht.

Laut SRF Meteo bleibt bis am Donnerstag die Gefahr von lokal kräftigen Gewittern erhöht.

Einige Minuten Hagel genügen, um Schäden in Millionenhöhe an Fahrzeugen, Gebäuden und in der Landwirtschaft zu verursachen. Das haben die aktuellen Unwetter deutlich gezeigt. Die Versicherung Schweizer Hagel versichert landwirtschaftliche Kulturen von rund 30'000 Landwirtschaftsbetrieben in der Schweiz. Nach den Unwettern von Freitag bis Montag geht die Versicherung von einer Schadensumme in der Höhe von 18 Millionen Franken an versicherten Kulturen aus. Betroffen seien Landwirtschaftskulturen in den Regionen Waadt, Freiburg, Neuenburg, Jura, Bern, Luzern, Zug und Zürich.

Versicherungen erwarten hohe Schäden

Bis Dienstagmorgen sind bei der Mobiliar 2500 Schäden gemeldet worden, wobei die geschätzte Schadensumme mehr als 5.5 Millionen Franken betrage. Mehr als zwei Drittel betreffen Schäden an Fahrzeugen. Die AXA geht von 11'000 Meldungen mit Schäden in der Höhe von geschätzt 45 Millionen Franken aus. Die Allianz Suisse rechnet mit einer etwas tieferen Schadenfallzahl von 8000 in der Höhe von 30 Millionen Franken. Die Vaudoise geht von über 200 Fällen mit einer geschätzten Schadensumme von 9 Millionen Franken aus.