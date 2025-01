Legende:

Sie ist ein Aushängeschild der Schwyzer Polit-Frauen. Als erste Frau wurde Petra Gössi für den Kanton Schwyz in den Ständerat gewählt. Gössi teile an Veranstaltungen des Frauennetzes ihre Erfahrungen, so Marty.

Keystone/Gaetan Bally