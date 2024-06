Tod in Badewanne

Vor dem Bezirksgericht Baden AG steht ab Montag ein 49-jähriger Mann.

Er soll im September 2022 in Bergdietikon AG seine Ehefrau getötet haben.

Zuerst sah es nach Suizid aus, aber die Untersuchungen zeigten, dass die Frau erwürgt wurde.

Die Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Gefängnis wegen Mordes.

An einem Sonntagmorgen im September 2022 rief der Beschuldigte den Notruf an. Seine Ehefrau habe sich im Badezimmer eingeschlossen und reagiere nicht auf Zurufe. Die Rettungskräfte traten die Badezimmertür ein. Sie konnten aber nur noch den Tod der 41-jährigen Frau feststellen. Sie starb gemäss Anklage in der mit Wasser gefüllten Badewanne.

Die Situation liess zunächst einen Suizid vermuten. Bei den Ermittlungen stellte die Rechtsmedizin aber fest, dass die Frau erwürgt worden war. Am Tag nach dem Auffinden der Leiche wurde der Ehemann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Der Beschuldigte selbst ist laut Staatsanwaltschaft geständig.

Egoistisches Motiv? Box aufklappen Box zuklappen Der Mann habe dem ihm körperlich weit unterlegenen Opfer in der mit Wasser gefüllten Badewanne die tödlichen Verletzungen zugefügt, «als er sich mit seinem gesamten Körpergewicht über ihr befand, was dem Opfer eine erfolgreiche Gegenwehr verunmöglichte», heisst es in der Anklageschrift. Durch das massive Einwirken auf die Atemwege und das wiederholte Unterwasserdrücken durch den Beschuldigten habe das Opfer einen äusserst leid- und qualvollen Tod erlitten. Der Beschuldigte habe aus Egoismus gehandelt, er habe seine Frau für eine aussereheliche Beziehung bestrafen wollen.

Der Angeklagte ist im vorzeitigen Strafvollzug. Welches Strafmass die Verteidigung fordert, ist noch nicht klar. Die Urteilseröffnung ist für Freitagnachmittag vorgesehen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Mehrtägiger Gerichtsprozess Box aufklappen Box zuklappen Die Öffentlichkeit ist von der Verhandlung ausgeschlossen, zum Schutz der beiden Kinder. Zum Prozess sind nur Medienschaffende zugelassen. Die Verhandlung ist auf mehrere Tage angelegt. Der Beschuldigte wird am Mittwoch vor Gericht befragt.