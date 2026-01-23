- Jacques Moretti, der Besitzer der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana, kann aus der Haft entlassen werden.
- Ein Gericht in Sion hat die Aufhebung seiner Untersuchungshaft bekannt gegeben.
- Das Zwangsmassnahmengericht hat Ersatzmassnahmen angeordnet.
Dieses setzte die Kaution auf 200’000 Franken fest, ein Betrag, der von der Staatsanwaltschaft beantragt und vom Gericht als angemessen und abschreckend beurteilt worden sei, teilte das Zwangsmassnahmengericht mit. Die Summe sei noch am selben Tag auf das Konto der Staatsanwaltschaft überwiesen worden, heisst es weiter.
Opferfamilien treffen Parmelin
Bundespräsident Guy Parmelin hat sich mit Angehörigen von italienischen Opfern der Brandkatastrophe getroffen. Die Familien verlangten «vollständige Transparenz, um verstehen zu können, was geschehen ist», sagte Parmelin im Anschluss an das Treffen gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS.
Den Angehörigen gehe es darum, Gerechtigkeit zu erfahren und sicherzustellen, dass die Verfahren korrekt durchgeführt würden. Zudem brauche es eine Begleitung, die sehr lange dauern werde.
Ein zentrales Thema beim Treffen war die Frage der Entschädigung und Wiedergutmachung. Italien fordert, dass die Eidgenossenschaft die Gesamtleitung übernimmt und alle Opfer gleichbehandelt werden. Parmelin verwies darauf, dass die Familien auch von Anwälten begleitet werden und nun das Bundesamt für Justiz die rechtlichen Aspekte koordinieren werde, insbesondere die Anwendung des Opferhilfegesetzes (OHG).
Anstelle der Untersuchungshaft hat das Zwangsmassnahmengericht Ersatzmassnahmen angeordnet, um dem beim Beschuldigten bestehenden Fluchtrisiko entgegenzuwirken. Dabei handelt es sich um das Verbot, das Schweizer Staatsgebiet zu verlassen, die Pflicht, alle Identitäts- und Aufenthaltsdokumente bei der Staatsanwaltschaft zu hinterlegen, die Pflicht, sich täglich bei einer Polizeistelle zu melden sowie die Verpflichtung, die festgelegten Sicherheiten zu leisten.
Moretti, der im Rahmen der Ermittlungen nach der Tragödie mit 40 Toten und 116 Verletzten unter Verdacht steht, befand sich seit dem 9. Januar in Untersuchungshaft. Seine Ehefrau Jessica Moretti bleibt unter Auflagen auf freiem Fuss.