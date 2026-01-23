Die Staatsanwaltschaft Wallis hat laut eigenen Angaben entschieden, keinen ausserordentlichen Staatsanwalt mit den Ermittlungen zu dem tragischen Vorfall in Crans-Montana zu beauftragen.

Sie setzt somit ihre Ermittlungen fort. Das bestehende Ermittlungsteam wird jedoch verstärkt.

Die Walliser Staatsanwaltschaft «kam zu dem Schluss, dass es weder objektive noch rechtliche Gründe für die Einsetzung eines Sonderermittlers gibt», erklärte sie in einer veröffentlichten Pressemitteilung.

«Die Zentrale der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, der der Fall zugewiesen wurde, ist für besonders wichtige Angelegenheiten zuständig, insbesondere für Straftaten im Zusammenhang mit Grossereignissen oder aussergewöhnlichen Ereignissen mit erheblicher Medienaufmerksamkeit», so die Erklärung weiter.

Legende: Ein Polizist sichert am 2. Januar den Ort der Brandkatastrophe ab. Keystone/ALESSANDRO DELLA VALLE

Derzeit bearbeiten vier Staatsanwälte den Fall. Zum Team gehören ausserdem Gerichtsschreiber und Sekretäre. «Die Einstellung von zusätzlichem Personal mit finanzieller Unterstützung des Staatsrats ist im Gange», teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Aus juristischer Sicht ist der Fall mit 130 Klägern und Nebenklägern, die von rund 50 Anwälten vertreten werden, aussergewöhnlich umfangreich.

Barbesitzer diese Woche erneut einvernommen Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Die Eigentümer der Bar sind diese Woche von der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis angehört worden. Das Verhör dauerte am Dienstag den ganzen Tag. Es handelte sich um ihre zweite Anhörung seit der Eröffnung eines Strafverfahrens gegen sie. Formell wurde Jacques Moretti befragt, unter anderem von mehreren für den Fall zuständigen Staatsanwältinnen. Am Mittwoch war seine Ehefrau an der Reihe. Im Gegensatz zu seinem ersten Verhör, das sich auf seine persönliche Situation konzentriert hatte, musste Jacques Moretti diesmal Fragen zum Brand der Bar «Le Constellation» beantworten.

Beim Brand in den Morgenstunden des 1. Januar in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana starben 40 junge Menschen. 116 Personen wurden verletzt.