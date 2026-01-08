Am Freitag findet der nationale Trauertag in Gedenken an die Brandopfer von Crans-Montana (VS) statt. Dabei kommt es landesweit um 14:00 Uhr zu einer Schweigeminute und einem Moment des Gedenkens. In Martigny (VS) findet zudem eine Gedenkzeremonie statt.

An verschiedenen Orten, insbesondere in Städten und Schulen, finden ebenfalls Gedenkfeiern statt. Für die Bevölkerung in Crans-Montana wird auch eine Übertragung der Zeremonie organisiert, teilt der Kanton Wallis in einer Medienmitteilung mit.

Mehrere Bundesräte reisen ins Wallis

Die Gedenkzeremonie wird im CERM in Martingny stattfinden und an dieser wird den Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen, und die Verletzten sowie ihre Angehörigen werden unterstützt.

Drei Bundesräte nehmen ebenfalls an der Gedenkzeremonie teil. Die Landesregierung wird vertreten von Bundespräsident Guy Parmelin, Aussenminister Ignazio Cassis, Justizminister Beat Jans sowie Bundeskanzler Viktor Rossi, teilt das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport mit.

Der Kanton Wallis hat mitgeteilt, dass der gesamte Staatsrat des Kantons an der Gedenkfeier teilnehmen wird.

Legende: Bundespräsident Guy Parmelin (mitte) wird am Freitag an der Gedenkzeremonie in Martigny teilnehmen. KEYSTONE/Alessandro della Valle (Archiv)

Erwartet werden in Martigny auch Vertreterinnen und Vertreter der anderen Staaten, aus denen die Todesopfer und Verletzten stammen, sowie der Länder, die ihre Hilfe angeboten haben. Eingeladen hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Vertreter aus 37 Staaten und der Europäischen Union.

Politische Note am Traueranlass

Unter den anwesenden Würdenträgern werden unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Präsident Sergio Mattarella sein. Luxemburg wird durch Grossherzog Henri vertreten, Belgien durch seinen Premierminister Bart De Wever.

Legende: Das VBS hat am Mittwoch mitgeteilt, dass in Bern die Fahnen des Bundeshauses und der Bundesgebäude auf Halbmast gesetzt werden. KEYSTONE/Anthony Anex (Archiv)

Serbien wird durch seinen Aussenminister Marko Djuric vertreten. Auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, wird an der Zeremonie teilnehmen.

Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen

Der Kanton Wallis teilt mit, dass Hunderte Beamte der Gemeinde-, Kantons-, und Bundespolizei am Freitag im Einsatz stehen werden. Im betroffenen Gebiet kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Strassensperrungen.

Das CERM in Martigny Box aufklappen Box zuklappen Die Gedenkveranstaltung wurde nicht nur wegen des angekündigten Schneefalls nach Martigny verlegt. Nicolas Bideau, Kommunikationschef Aussendepartement EDA, erklärt gegenüber SRF, dass die Veranstaltung eine Herausforderung sei. «Es war viel einfacher für uns, das in Martigny zu organisieren», erklärt Bideau. Zudem sei dem EDA wichtig gewesen, dass betroffene Familie, Vertreter aus der Politik aus der Schweiz und politische Vertreter aus dem Ausland zusammen seien, so Bideau.

Der Zugverkehr zwischen Martigny und Martigny-Bourg wird am Freitag zwischen 11:00 und 17:00 Uhr eingestellt. Die Walliser Polizei teilt mit, dass Bahnersatzbusse eingerichtet werden. Ebenfalls teilweise gesperrt werden zwei Strassen in Martigny. Umleitungen werden signalisiert.