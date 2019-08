Ende Jahr läuft die Amtszeit von Bundesanwalt Michael Lauber aus. Am 28. August entscheidet die Gerichtskommission, ob sie den wegen der Fifa-Verfahren massiv unter Beschuss Geratenen zur Wiederwahl empfiehlt.

«Es müsste juristisch etwas auf dem Tisch liegen»

Spielraum hat die Kommission dabei praktisch keinen. Denn Handlungsgrundsätze, die sich die Gerichtskommission im März 2011 selber gegeben hat, würden die Hürden für einen Antrag auf Nichtwiederwahl enorm hoch ansetzen, sagt Kommissionsmitglied Matthias Aebischer, SP-Nationalrat und zuständig für das Wahlgeschäft.

«Es müsste juristisch etwas auf dem Tisch liegen, das beweist, dass Herr Lauber die Amtspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig schwer verletzt hat. Und das hat er meines Wissens bis jetzt nicht, oder zumindest gibt es keine Anhaltspunkte», so Aebischer.

Wenn es also beim heutigen Wissensstand bleibe, könne die Gerichtskommission gar nicht anders, als Lauber zur Wiederwahl zu empfehlen: «Wenn jetzt nicht noch etwas Neues auf den Tisch kommt, dann wird die Gerichtskommission wahrscheinlich – ich möchte nicht vorgreifen – Herrn Lauber am 28. August zur Wiederwahl empfehlen.»

«Das Schöne an der Schweizer Politik»

Gebunden an diese Empfehlung sei das Parlament aber nicht, wenn es in der Herbstsession um die Wiederwahl von Michael Lauber gehe, betont Aebischer: «Das ist das Schöne in der Schweizer Politik. Da wir in einem demokratischen Land sind, kann man immer einen Antrag machen, über den dann abgestimmt wird. Und wenn wir sagen, wir empfehlen den Bundesanwalt zur Wiederwahl, dann kann das Parlament damit machen was es will.»

Sollte sich das Parlament entgegen der Empfehlung der Gerichtskommission entscheiden, den Bundesanwalt nicht wieder zu wählen, müsste die Stelle neu ausgeschrieben werden, sagt Aebischer. Die Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin würde dann in der Wintersession stattfinden.