Immer noch stehen Campingplätze unter Wasser – mitten in der Hochsaison.

So gehen Ferien auf dem überschwemmten Campingplatz

Die Hochwasser-Situation entspannt sich zwar. Doch viele Seen sind nach wie vor sehr hoch, etwa im Seeland der Murten- und der Neuenburgersee, die seit dem Wochenende nur wenige Zentimeter zurückgegangen sind. Entsprechend sind zahlreiche Campingplätze nach wie vor unter Wasser – so auch der Camping Muntelier.

Bild 1 / 6 Legende: Normalerweise stehen auf diesem Teil des Campings Muntelier überall Wohnwagen. Weil ein Teil des Platzes immer noch überflutet ist, hat es nur noch Platz für drei Fahrzeuge, die dicht gedrängt nebeneinander stehen. Oliver Kempa/SRF Bild 2 / 6 Legende: Der vorderste Teil des Campings steht nach wie vor unter Wasser. Oliver Kempa/SRF Bild 3 / 6 Legende: Auch der Spielplatz ist nun umgeben von Wasser. Der Murtensee war Anfangs Woche so hoch wie nie zuvor. Oliver Kempa/SRF Bild 4 / 6 Legende: Statt Ferienhaus-Bewohnerinnen und -Bewohner machen es sich Schwäne am Rand des Sees gemütlich. Oliver Kempa/SRF Bild 5 / 6 Legende: Schifffahren ist verboten. Immerhin ist das Baden erlaubt. Da der Camping ein Privatgrund ist, dürfen die Besucherinnen und Besucher ins Wasser. Es wird jedoch weiterhin davon abgeraten. Oliver Kempa/SRF Bild 6 / 6 Legende: Von der Buvette aus haben die Camperinnen und Camper nun einen direkten Blick auf das Hochwasser. Oliver Kempa/SRF

Am Murtensee ist es kein normaler Sommer. Die Wiese am See beim Campingplatz Muntelier, auf der normalerweise Zelte stehen, ist komplett unter Wasser, ebenso die erste Reihe der Camping-Häuser. Der Spielplatz? Überschwemmt. Die Kinder müssen auf den Kiesweg ausweichen.

Flexibilität ist gefragt

Unter dem Vordach eines Wohnmobils sitzt Anja Sommer, die mit ihrer Familie zum ersten Mal in Muntelier Ferien macht. Die Familie musste die Ferien aber unterbrechen und für einige Tage zurück nach Hause reisen, weil ihr Platz unter Wasser stand.

Mit dem schönen Wetter sind sie zurückgekommen: «Wir haben uns entschieden, in der Schweiz Ferien zu machen und wollten dies durchziehen», sagt Sommer. Sie lässt sich die gute Laune nicht verderben. Flexibilität ist jedoch gefragt, da beispielsweise das Baden im See während mehrerer Tage verboten war. Das Verbot gilt rund um den Murtensee weiterhin. Da der Camping Muntelier jedoch auf Privatgrund steht, dürfen die Gäste dort baden – es wird ihnen aber dringend davon abgeraten.

Herausforderung mitten in der Hochsaison

Für den Campingplatz ist es eine Ausnahmesituation, die es so noch nie gab, sagt Carole Schwab, stellvertretende Camping-Leiterin. Das Wasser ist über einen Meter höher als im Schnitt der letzten Jahre. «Wir mussten den Strom abstellen und die Camping-Küche ist nur eingeschränkt nutzbar. Die Zeltwiese steht komplett unter Wasser, wir mussten alle Reservationen stornieren», so Schwab.

Die meisten Leute hätten verständnisvoll reagiert, einige hätten jedoch gar nicht mitbekommen, dass der Murtensee mit Hochwasser zu kämpfen hat. Die Stimmung sei entspannt und gut. «Dadurch entsteht sogar ein grösseres Gemeinschaftsgefühl, das sonst in einer vollen Sommersaison nicht entsteht», so Schwab.

Bild 1 / 5 Legende: Der Pegel des Murtensees ist so hoch wie nie. Sandsäcke verhinderten, dass das Wasser den ganzen Fussgängerweg überflutete. Marielle Gygax/SRF Bild 2 / 5 Legende: Der Murtensee wurde grossräumig abgesperrt. Auch die grosse Pantschau-Wiese bei Murten durfte nicht betreten werden. Marielle Gygax/SRF Bild 3 / 5 Legende: Den Schwänen gefällts: Sie schwimmen dort, wo normalerweise viele Leute liegen oder spazieren. Marielle Gygax/SRF Bild 4 / 5 Legende: Eine Pop-Up-Bar auf der Wiese wurde teilweise zur Insel. Marielle Gygax/SRF Bild 5 / 5 Legende: Ein Teil der Wiese steht unter Wasser. Auch der Hafen im Hintergrund ist gesperrt. Die Schifffahrt bleibt bis zum Donnerstag verboten. Marielle Gygax/SRF

Auch bei Susanne Guggisberg, die jedes Jahr ihre Sommerferien hier verbringt, ist die Stimmung gut. Gerne wäre sie jetzt auf ihrem Boot. Weil die Schifffahrt aber verboten ist, müsse man sich halt anders beschäftigen: «Wir machen Ausflüge zum Beispiel nach Neuenburg oder liegen auf dem Liegestuhl. Es sind andere Ferien, ruhig. Aber es ist auch schön.»

Zumindest im Moment: Denn schon aufs Wochenende hin sind die nächsten Gewitter mit Regen zu erwarten.