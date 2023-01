Ein überfüllter Wartsaal, Kinder, die weinen, weil sie stundenlang auf eine Behandlung warten müssen, Pfleger und Ärztinnen überfordert vom grossen Andrang. So beschreibt Cassandra Morand die Situation in der Notfallstation des Kantonsspital Freiburg kurz nach Weihnachten. Sie ist damals auf Anraten des Kinderarztes mit ihrem fünf Wochen alten Sohn Paul in den Notfall gefahren. Seit ein paar Tagen leidet der Säugling an der Virursinfektion Bronchiolitis.

Auch wenn der Kindernotfall voll ist, wird Cassandra Morands Sohn schnell behandelt. Als Neugeborenes gilt Paul als besonders gefährdet. Und: Das Atmen fällt ihm zusehend schwerer. Paul kommt auf die Intensivstation. Dort kann der Säugling aber nicht lange bleiben, denn sein Gesundheitszustand spitzt sich weiter zu. Es geht Paul so schlecht, dass ihm im Freiburger Kantonsspital nicht mehr angemessen geholfen werden kann. Die Ärzte entscheiden: Der kleine Patient muss in ein grösseres, ein besser ausgerüstetes Spital.

«Katastrophale Situation» im Kanton Freiburg Box aufklappen Box zuklappen Über 10'000 Menschen haben im Kanton Freiburg die sogenannte «Spitalinitiative» unterschrieben. Diese fordert eine bessere Notfallversorgung im Kanton, vor allem für die Randregionen. «Die Situation im Kanton Freiburg ist kritisch und katastrophal», urteilt Marc Monney, Präsident des Initiativkomitees. «Muss zuerst jemand sterben, weil er nicht behandelt wurde, damit sich endlich etwas ändert? Ich hoffe nicht!» Die Initiative verlangt, dass es im Kanton Freiburg wieder drei Notfallstationen gibt, die rund um die Uhr geöffnet sind. Eine in der Stadt Freiburg, eine im Süden des Kantons und eine im deutschsprachigen Kantonsteil. Überlastete Notfälle ein Freiburger Problem? Nein, sagt der Philippe Demierre, Gesundheitsdirektor des Kantons. Es betreffe die ganze Schweiz. Trotzdem arbeitet die Freiburger Regierung momentan an einem Gegenvorschlag zu Monneys Initiative. Der Gegenvorschlag sieht unter anderem vor, in allen Regionen eine Permance aufzubauen und für Kindernotfälle eine einheitliche Telefonnummer einzuführen.

Das Universitätsspital Lausanne winkt ab. Die Überlastung sei schlicht zu gross. Das Berner Kinderspital hingegen habe noch Kapazitäten. Also entscheiden die Ärzte, Paul dorthin zu verlegen. «In diesem Moment fing der eigentliche Horror erst an», erzählt Cassandra Morand. «Es war, aus welchem Grund auch immer, keine Ambulanz verfügbar. Also musste die Rega kommen.»

1 / 2 Legende: Cassandra Morand mit ihrem Sohn Paul im Spital. «Das was wir erlebt haben, wünsche ich niemandem.» ZVG 2 / 2 Legende: Wieder eine glückliche Familie: Paul in den Armen seiner grossen Schwester. ZVG

Aber es gibt ein neues Problem: Auch der Helikopter kann den kleinen Patienten nicht nach Bern bringen. Denn Paul muss mittlerweile beatmet werden. Im Rettungshelikopter fehlt jedoch die entsprechende Ausrüstung, um ein Neugeborenes mit künstlicher Beatmung zu transportieren.

Ich wusste nicht, ob Paul überlebt. Ich war nur am Weinen.

«Mehrmals wurde versucht, Paul in den Helikopter zu verlegen, dazu hat man die Beatmung abgehängt. Das war wahrscheinlich zu viel.» Paul erleidet einen Herzstillstand und muss wiederbelebt werden: «Ich wusste nicht, was los ist, ob Paul überlebt. Ich war nur am Weinen. Es waren die schlimmsten drei Stunden meines Lebens», sagt Cassandra Morand.»

Das sagt die Schweizer Fachstelle für Pädiatrie Box aufklappen Box zuklappen Die Situation in den Schweizer Notfallstationen sei nach wie vor angespannt, habe sich im Vergleich zu den Feiertagen aber «leicht beruhigt», schreibt die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie auf Anfrage. Die Behandlung sei nach wie vor gewährleistet. «Die Kinder-Notfallstationen haben sich organisiert. Sie setzen beispielsweise vorübergehend mehr Personal ein und die triagieren beziehungsweise priorisieren die Fälle strenger.» Ausserdem seien die Kinderkliniken und Notfallstationen vernetzt und würden sich untereinander absprechen.

Nach Stunden der Angst kann der kleine Paul dann doch noch ins Kinderspital Bern geflogen werden. Der Helikopter wurde in der Zwischenzeit entsprechend ausgerüstet. «Ich wollte unsere Geschichte öffentlich machen. Es braucht dringend Verbesserungen im Gesundheitsweisen. Das, was wir erlebt haben, wünsche ich niemandem», so Cassandra Morand. Für sie und ihren Sohn Paul ging die Geschichte gut es: Vor ein paar Tagen konnte Paul aus dem Spital entlassen werden.