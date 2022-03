Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.

Die SVP-Fraktion will von Bundesrätin Karin Keller-Sutter wissen, wie lange die ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz bleiben werden. Ihre Antwort: «Ich bin versucht zu sagen: Fragen Sie Herrn Putin. Er hat die Möglichkeit, diesen Krieg jederzeit zu beenden.»

Verteidigungsministerin Amherd führt aus, dass man weiterhin nicht mit einem direkten Angriff rechne. Man bereite sich aber auf Cyberattacken vor. Sorge bereiteten auch die Kämpfe rund um Atomkraftwerke in der Ukraine. Man beobachte die Lage sehr genau und bereite sich auch auf ein Worst-Case-Szenario vor. «Dann wird die Bevölkerung unmittelbar durch die nationale Alarmzentrale informiert und sagen, was zu tun ist.»

Energieministerin Simonetta Sommaruga übernimmt. Auch sie verurteilt den russischen Angriffskrieg aufs Schärfste und bekräftigt, dass die Schweiz die Investitionen in Erneuerbare beschleunigen müsse. Die Energiepreise seien in ganz Europa sehr volatil. Beim Öl, Gas und Uran sei man zu 100 Prozent von Importen abhängig.

10:37

Keller-Sutter appelliert an Solidarität im Land

Weiterhin soll laut der Bundesrätin ein waches Auge darauf gelegt werden, dass Schlepperbanden die Situation nicht nutzen, um das Geschäft mit der illegalen Migration zu betreiben. In der Schweiz selbst sei der Dialog mit den Sozialpartnern sehr wichtig, um die Integration der Geflüchteten zu fördern.

Bei ihrer Unterbringung arbeite der Bund eng mit den Kantonen und der Schweizer Flüchtlingshilfe zusammen. Letztere organisierte auch die private Unterbringung von Schutzsuchenden. Allein am Dienstag seien 3800 Schutzsuchende aus der Ukraine registriert worden, so die Bundesrätin. So viele wie sonst in einem ganzen Monat.

Keller-Sutter appelliert abschliessend an die Politik und die Bevölkerung, die Solidarität zu wahren, auch wenn der Krieg irgendwann aus den Schlagzeilen verschwinden sollte.