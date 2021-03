Frauen in der Deutschschweiz fühlen sich bei der Gleichstellung von Frau und Mann in einzelnen Bereichen noch stark benachteiligt.

Nur jede zweite Frau schätzt den eigenen Arbeitgeber als familienfreundlich ein – und die Karriere-Chancen sehen zwei von fünf Frauen für beide Geschlechter gleich.

Dies hält eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Sotomo fest. Dafür wurden über 6000 Frauen befragt.

72 Prozent der befragten Frauen sind zudem der Ansicht, Männer hätten in der Schweiz insgesamt noch immer mehr Vorteile als Frauen. Dies ist im internationalen Vergleich einer der höchsten Werte in der westlichen Welt.

Klassische Rollenmuster zeigen sich gemäss Studie auch im Alltag zu Hause. So bleibe bei Paaren unabhängig von der Aufteilung der Erwerbsarbeit ein grosser Teil der Hausarbeit an den Frauen hängen. So stört sich beispielsweise jede vierte Befragte daran, dass ihr Partner «Schmutz und Unordnung zu Hause gar nicht erst sehen» würde.

Mütter weniger zufrieden

Trotz der Gleichstellungsdefizite ist die Mehrheit der Befragten mit ihrem Leben zufrieden. Eher weniger glücklich sind jedoch Mütter in Familienhaushalten. Sie beklagen vor allem, zu wenig Zeit für sich selber zu haben.

Der Bericht zur Studie: annajetzt – die Frauenbefragung , Link öffnet in einem neuen Fenster

Die «annajetzt»-Studie erfolgte online zwischen dem 21. und dem 31. Januar 2021. Sie entstand im Auftrag der Frauenzeitschrift «annabelle». Es wurden über 6000 Frauen über 16 in der Deutschschweiz befragt.