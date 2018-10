SRF News: Bundesrat Schneider-Ammann spricht von grossem externen Druck. Meint er damit die Medienberichterstattung der letzten Wochen?

Curdin Vincenz: Sicher auch. Es sind gerade ein paar Dinge zusammengekommen: Schweizer Handgranaten sind in Syrien aufgetaucht, Schweizer Sturmgewehre im Bürgerkrieg im Jemen und dann der Support-Vertrag der Pilatus-Flugzeugwerke mit Saudi-Arabien, bei dem nicht klar ist, ob rechtlich alles sauber ist – das alles hat die Exporte in sensible Länder in der Öffentlichkeit in eine schiefes Licht gerückt.

Zudem gab es für den Bundesrat eine unangenehme Reaktion des Parlaments auf seine Idee. Eine Mitte-Links-Mehrheit im Nationalrat hatte im September entschieden, das Parlament solle künftig die Regeln für Waffenexporte aufstellen. Unterdessen zeichnet sich ab, dass der Ständerat gleich entscheiden könnte. Vielleicht auch um dagegen ein Zeichen zu setzen, hat Bundesrat Schneider-Ammann jetzt entschieden – wie uns sein Departement auf Anfrage bestätigt hat – es sei nicht der richtige Zeitpunkt, die Exportbestimmungen zu lockern.

Schneider-Ammann war der Buhmann bei den Exportgegnern. Eigentlich stand er aber ja nicht alleine für die Lockerung der Waffenexporte?

Das stimmt. Die Lockerung ist eine alte Forderung der Rüstungsindustrie. Sie ist vor etwa einem Jahr mit der Idee, unter Umständen auch in Bürgerkriegsländer zu liefern, auf die zuständige Ständeratskommission zugegangen. Nicht zufällig: Dort sitzen einige besonders rüstungsfreundliche Parlamentarier. Es war diese Kommission, die im Frühling dem Bundesrat zu dieser Lockerung riet. Der Bundesrat fällte dann im Sommer den Grundsatzentscheid mit einer Mehrheit aus den zwei FDP und den zwei SVP-Bundesräten.

Heute ist die obligate Bundesratssitzung: Warum hat Schneider-Ammann seinen Entscheid via Medien kommuniziert und nicht seinen KollegInnen an der Sitzung?

Ich kann da nur vermuten: Schneider-Ammann kann so natürlich zeigen, dass er aktiv reagiert auf das veränderte politische Umfeld. Hätte er einfach einen Antrag gestellt im Bundesrat, wäre nach aussen nicht klar gewesen, dass er dahinter steckt oder ob nicht doch die anderen Bundesräte ihn zu dieser Denkpause gedrängt haben.

Zur Klärung: Der Konflikt um die Waffenexporte bleibt auf dem Tisch?

Ja, sicher. Die Formulierung von Bundesrat Schneider-Ammann ist ja auch: «Jetzt mal warten und dann vielleicht handeln». Wenn er also heute im Bundesrat mit seinem Antrag durchkommt, wovon ich ausgehe, und diese Lockerung auf Eis gelegt wird, dann kommt das Thema «Waffenexporte unter Umständen auch in Bürgerkriegsländer» wohl trotzdem in einigen Monaten oder Jahren wieder auf die politische Agenda.

Für diesen Fall hat ein überparteiliches Komitee schon eine Initiative in der Schublade für schärfere Ausfuhrbestimmungen. Das heisst, dass der Grundkonflikt bleibt: Auf der einen Seite eine Linke, die am liebsten gar keine Waffenexporte aus der Schweiz möchte. Auf der anderen Seite vor allem SVP und FDP die sagen, wenn wir eine glaubwürdige Schweizer Armee wollen, brauchen wir eine Rüstungsindustrie im eigenen Land, und die kann nur überleben mit Waffenexporten.

Das Gespräch führte Simon Leu.