4.5 Millionen Menschen leben in der kenianischen Hauptstadt Nairobi – und «rund drei Viertel ihrer Abfälle landen im Busch, in Gräben, in Flüssen oder sie werden verbrannt», sagt der ehemalige SRF-Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. «Der Rest landet auf Dandora Dumpsite.» Die Abfallhalde befindet sich mitten in der Stadt, ist 12 Hektare gross und 40 Meter tief. «200 Tonnen Abfall landen hier täglich», erläutert Wülser.

Dandora Dumpsite ist auch eine Lebensgrundlage: «Die Menschen arbeiten nicht nur dort, sie leben teilweise auf der Halde, suchen mit blossen Händen nach Wiedervertbarem und tun das in Konkurrenz mit Tieren.» Das Grundwasser in Nairobi ist kontaminiert, gelegentlich sollen Menschen im Abfall ertrinken und viele leiden an Vergiftungserscheinungen, so Wülser weiter.