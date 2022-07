An der Axenstrasse in Brunnen (SZ) ist am Sonntagmittag ein Auto in den Vierwaldstättersee gestürzt.

Polizei und Rettungsdienste werden die Suche am Dienstagmorgen fortsetzen, wie die Schwyzer Kantonspolizei mitteilte.

Weil der See an der entsprechenden Stelle zu tief ist, klärt die Kantonspolizei Schwyz deswegen den Einsatz von speziellen Gerätschaften wie Tauchroboter oder -sonden ab.

Die Suche nach dem in den Vierwaldstättersee gestürzten Auto wurde unterbrochen, am Dienstagmorgen soll sie mithilfe von Zürcher Spezialisten fortgesetzt werden. Der Einsatz könne mehrere Tage andauern, teilte die Schwyzer Kantonspolizei am Montag mit.

Der See ist nach Angaben des Polizeisprechers Florian Grossmann im Bereich der Unfallstelle rund 180 Meter tief. «In dieser Tiefe können Menschen nicht mehr tauchen, da brauchen wir entsprechende technische Ausrüstungen. Dies erschwert die Suche nach möglichen Vermissten», betonte der Polizeisprecher. Die Polizeitaucher hatten das Auto am Sonntag deswegen nicht bergen können. Grossmann sagte am Montag gegenüber dem Regionaljournal Zentralschweiz von Radio SRF1, die Taucher seien bis auf 40 Meter abgestiegen.

Unterstützung von anderen Kantonen

Für die weiteren Suchaktionen klärt die Kantonspolizei Schwyz deswegen den Einsatz von speziellen Gerätschaften wie Tauchroboter oder -sonden ab. Sie sei dabei auf die Kollegen von anderen Korps angewiesen, sagte Grossmann. Diese Einsätze benötigten eine umfassende Planung.

Die Ermittlungen zum gesunkenen Fahrzeug und zu betroffenen Personen seien noch nicht abgeschlossen, heisst es weiter. Fest stehe inzwischen, dass das Auto im Kanton Zürich eingelöst sei.

Das Auto sei von Süden her kommend in Richtung Brunnen unterwegs gewesen, hatte die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mitgeteilt. «Kurz nach dem Rastplatz Wolfsprung ist der Personenwagen mit dem Felsen auf der Bergseite kollidiert, dann über die Gegenfahrbahn geschleudert und hat das Eisengeländer auf der anderen Strassenseite durchbrochen», so Grossmann.

Danach sei das Fahrzeug eine fast 50 Meter hohe Felswand hinabgestürzt und im Vierwaldstättersee versunken. Zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Ebenso ist noch unklar, wo sich das Unfallauto genau befindet und wie viele Menschen sich darin befanden.

1 / 6 Legende: Beim sogenannten Wolfsprung an der Axenstrasse ist ein Auto in die Tiefe gestürzt. SRF 2 / 6 Legende: Die Felswand ist an der Unfallstelle rund 50 Meter hoch. SRF 3 / 6 Legende: Die Polizei und Rettungskräfte sichern die Axenstrasse und suchen nach Vermissten. SRF 4 / 6 Legende: Noch ist unklar, wie viele Personen sich im Unfallfahrzeug befanden. SRF 5 / 6 Legende: Das verunfallte Auto könnte in grosser Tiefe liegen. Denn der See ist nach Polizeiangaben im Bereich der Unfallstelle rund 180 Meter tief. SRF 6 / 6 Legende: Die Axenstrasse zwischen Brunnen und der Verzweigung Morschach wurde vorübergehend gesperrt. SRF

Ein loses Rad des Unfallfahrzeugs traf Polizeiangaben zufolge ein entgegenkommendes Auto. Die Beifahrerin im Wagen erlitt leichte Verletzungen.

Die Kantonspolizei, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Ingenbohl mit dem Seerettungsdienst standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Aufgeboten wurde auch die Rettungsflugwacht. Vorübergehend musste die Axenstrasse wegen des Unfalls gesperrt werden, zeitweise wurde der Verkehr einspurig geführt. Es bildete sich Stau.