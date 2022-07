Das am Sonntagmittag auf der Axenstrasse in den See gestürzte bisher vermisste Auto ist kurz nach Dienstagmittag in einer Tiefe von 182 Metern geortet worden.

Wie viele Opfer im Auto sassen, ist nach wie vor unklar. Ein Kameraschiff habe das Auto geortet, sagte Florian Grossmann, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz, an einem Medientermin vor Ort.

Die Bergungsarbeiten wurden am frühen Abend unterbrochen und sollen Mittwochmorgen weitergeführt werden.

Am Sonntag um 12 Uhr touchierte das Auto beim Wolfsprung einen Felsen, schleuderte über die Strasse und durchschlug das Geländer, wie die Polizei an einer Medieninformation mitteilte. Das Auto stürzte rund 45 Meter in die Tiefe und versank danach im Vierwaldstättersee. Man habe rasch ein Grossaufgebot ausgelöst, unter anderem mit Polizeitauchern, die mehrere Tauchgänge ohne Erfolg vorgenommen hätten.

Am Montag wurde die Suche unterbrochen. Nach intensiven Vorbereitungen für die Suche in 180 Meter habe man mit Spezialisten der Kantonspolizei Zürich am Dienstagmorgen mit einem Kameraschiff die Suche wieder gestartet. Eine Kamera habe an der langen Leine mit Pendelbewegungen den Seegrund abgesucht, erklärte Florian Grossmann, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz. Das Auto sei dann in einer Tiefe von 182 Metern geortet worden.

Neue Strasse geplant Box aufklappen Box zuklappen Nach dem Unfall war Kritik laut geworden, weil die Strasse im Unfallbereich nur mit einem einfachen Geländer und nicht mit einer Leitplanke gesichert ist. Ein Vertreter des Bundesamts für Strassen Astra erklärte am Unfallort, dass das Geländer dazu da sei, Fussgänger und Velofahrer zu schützen. Eine stärkere Sicherung sei dort nur mit einem gewissen Aufwand zu bewerkstelligen, weil das Trottoir in dem engen Gelände herausragt und nur eine beschränkte Tragfähigkeit habe. Der Bund plant, eine neue Axenstrasse zu bauen, um die Transitachse besser vor Naturgefahren zu schützen. Diese seien die Hauptgefahr am Axen, erklärte der Vertreter des Astra. Das Projekt sei wegen Einsprachen blockiert.

02:45 Video Reto Holzgang: «Das Wetter spielt dem Suchtrupp in die Hände» Aus Tagesschau vom 26.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

Schwierige Bergungsarbeiten

Das verunfallte Auto habe Zürcher Kontrollschilder gehabt. Angehörige der möglichen Opfer seien in der Zwischenzeit von der Polizei informiert worden. Wie viele Personen sich in dem Fahrzeug befinden, ist laut Polizeiangaben noch unklar. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen könne man dazu keine weiteren Angaben machen. Die Polizei hat von Angehörigen zwar entsprechende Angaben. Die Polizei halte sich aber an die Fakten, sagte Grossmann.

Das Fahrzeug werde nun in dem Bereich, wo es gefunden wurde, mit einem Kran hinaufgezogen. Ziel sei, das Auto nun in einen Bereich mit einer Tiefe zu ziehen, wo Polizeitaucher eingesetzt werden können. Dann gebe es eine neue Lagebeurteilung. Wann das Auto geborgen werden kann, ist laut Polizei nicht klar. Grossmann bezeichnete die Bergungsarbeiten als aufwendig. Es müsse dabei auch auf die Unterstützung von privaten Unternehmen zurückgegriffen werden.

1 / 6 Legende: Mit Bergungsschiffen soll das Auto aus der Tiefe gezogen werden. Keystone 2 / 6 Legende: Das Auto war beim sogenannten Wolfsprung an der Axenstrasse in die Tiefe gestürzt. SRF 3 / 6 Legende: Die Felswand ist an der Unfallstelle rund 50 Meter hoch. SRF 4 / 6 Legende: Die Polizei und Rettungskräfte sichern die Axenstrasse und suchen nach Vermissten. SRF 5 / 6 Legende: Noch ist unklar, wie viele Personen sich im Unfallfahrzeug befinden. SRF 6 / 6 Legende: Die Axenstrasse zwischen Brunnen und der Verzweigung Morschach wurde vorübergehend gesperrt. SRF

Ein loses Rad des Unfallfahrzeugs traf Polizeiangaben zufolge bei dem Unfall ein entgegenkommendes Auto. Die Beifahrerin im Wagen erlitt leichte Verletzungen. Die Kantonspolizei, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Ingenbohl mit dem Seerettungsdienst standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Aufgeboten wurde auch die Rettungsflugwacht. Vorübergehend musste die Axenstrasse wegen des Unfalls gesperrt werden, zeitweise wurde der Verkehr einspurig geführt. Es bildete sich Stau.