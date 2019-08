Inhalt

Untersuchung läuft weiter - Grund für Ju-52-Absturz auch nach einem Jahr noch ungeklärt

Am Sonntag jährt sich der Absturz am Piz Segnas zum ersten Mal. Unklar ist immer noch, warum die historische Maschine am 4. August 2018 oberhalb von Flims abgestürzt ist.