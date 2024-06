Unwetter in Graubünden

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mindestens eine Person verlor bei dem schweren Unwetter am Freitag ihr Leben, zwei weitere werden vermisst. RSI und RTR haben vor Ort mit Betroffenen gesprochen – darunter der Schwester des Todesopfers.

«Die Moesa war gruselig»

Giulia Tonolla-Bianchi lebt im kleinen Ort. Gegenüber RSI beschreibt sie den Moment, als sie das Ausmass der Katastrophe erkannte wie folgt: «Ich ging in die Küche und sah, wie Wasser den Garten herunterkam. Dann sah ich Felsbrocken auf mich zukommen – in einer Geschwindigkeit, die man sich nicht vorstellen kann. Da bin ich die Treppe hoch in ein Zimmer.»

00:08 Video Giulia Tonolla-Bianchi: «Es kamen so viele Felsbrocken» (italienisch) Aus News-Clip vom 24.06.2024. abspielen. Laufzeit 8 Sekunden.

«Auf der Nordseite konnte ich nicht bleiben. Also ging ich in ein Zimmer, das nach Süden blickt und sah, dass Wasser und Schlamm kommen – aber keine Steine. Von dort sah ich auch Möbelstücke in meinem Garten.»

1 / 2 Legende: Die Geröllmassen bahnten sich in Sorte ihren Weg ins Tal und rissen mehrere Häuser mit. (Bild: 23.06.24) KEYSTONE/Michael Buholzer 2 / 2 Legende: Der kleine Weiler liegt in unmittelbarer Nähe der A13 und des Flusses Moesa. (Bild: 23.06.24) KEYSTONE/Michael Buholzer

Trotz ihrer Angst beschloss sie nicht wegzulaufen: «Ich hatte Angst, aber ich blieb ruhig. Ich sah, wie die (Anm. d. Red: Der Fluss) Moesa bis zur Strasse aufstieg und realisierte, dass ich nicht weg kann. Zum Glück blieb das Haus stehen. In einem solchen Moment hilft einem vielleicht die Erfahrung, und dass man schon so viele Dinge gesehen hat.»

Die ältere Frau weiss aus Erfahrung, wie mächtig das Wasser werden kann: «1978 hat mein Vater mir gesagt, dass sich der Berg alle 30 bis 40 Jahre rächt. Er hat sich nicht geirrt.» Über 45 Jahre später kam es erneut zu einem schweren Unwetter: «Die Moesa war gruselig. Ich habe Glascontainer und Autos gesehen, die hinunter getrieben wurden. Und ich sah viele, viele Felsbrocken, die vom Berg herunter gekommen sind.»

Die Frau wurde mittels Rega-Helikopter gerettet. Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit RSI wurde ihr Bruder, der rund 100 Meter neben der Frau lebte, noch vermisst. Später kam dann die traurige Gewissheit: Ihr Bruder hat den Erdrutsch nicht überlebt.

«Zum Glück waren meine Freunde nicht in ihrem Haus»

Die Verwüstung vor Ort in Sorte ist nach den Überschwemmungen und der Gerölllawine gross. Renzo Mazzolini ist pensioniert und wohnt seit 34 Jahren in Sorte. Er zeigt RTR sein Haus und das zerstörte Umland. Als er den Keller öffnen will, geht nichts mehr, die Türe ist blockiert und lässt sich nicht öffnen. «Man kann nicht hineinsehen, aber der Schlamm wird mindestens einen Meter hoch sein.

Auf den Moment, als die Wassermassen bei seinem Haus ankamen, angesprochen, sagt er: «Ich habe vom Wohnzimmer aus auf den Fluss geschaut. Das Wasser stand vielleicht drei, vier, fünf Meter hoch, als es kam. Und dann kam der Schlamm und das Geröll.»

00:14 Video Renzo Mazzolini: «Es geschah alles innert Minuten» (italienisch) Aus News-Clip vom 24.06.2024. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

«Er blieb auf der Höhe des Fensters stehen. Als ich das gesehen habe, dachte ich, das Haus der Freunde in der Nähe ist nicht mehr da. Mit dem ganzen Geröll, das hier lag, konnte es nicht mehr da sein. Zum Glück waren sie nicht im Haus.»

«Nach einer Weile, fing der Wasserstand an zu sinken, und es floss dann ziemlich schnell die Strasse hinab. Nach ungefähr einer Stunde hörte ich ein Klopfen am Fenster, wir wurden in ein Fahrzeug geladen und fuhren weg.»

1 / 2 Legende: Drei Häuser im betroffenen Gebiet wurden völlig zerstört, weitere stark beschädigt. (Bild: 23.06.24) KEYSTONE/Michael Buholzer 2 / 2 Legende: Die Aufräumarbeiten gestalten sich wegen der vielen Geröllmassen schwierig. (Bild: 23.06.24) KEYSTONE/Michael Buholzer

Was sich seinen Weg in den Keller gebahnt hat, ist nicht ganz klar. «Wohl keine Felsbrocken, aber Holz und Schotter», sagt Mazzolini. Ein zweites Kellerabteil konnte er kurz bevor es zu spät war, noch schliessen «Dort ist das Büro und die Wäscherei. Ich habe es geschafft, eine Tür zu schliessen, so kamen etwa 15 Zentimmer Schlamm und Wasser rein – aber kein Holz oder Geröll.»

Die Aufräumarbeiten im Dorf dürften Wochen und Monate in Anspruch nehmen. In Erinnerung bleiben wird das traurige Ereignis aber noch länger.