Ein Mann muss seine Ex-Frau nicht bis 65 unterstützen. Die 7 Jahre Ehe reichten dafür nicht aus, so das Bundesgericht.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Streitfall: Nach sieben Jahren lässt sich ein Paar aus dem Kanton Schwyz scheiden. Der gemeinsame Sohn wird alleine von der Mutter betreut. Diese verlangt für die Zeit nach der Scheidung nicht nur Alimente für das Kind, sondern auch einen «nachehelichen Unterhalt». Mit diesen Zahlungen bis zur Pensionierung der Frau soll ihr wirtschaftlicher Nachteil ausgeglichen werden, der durch den Unterbruch der Erwerbsarbeit und die Sorge für Kind und Haushalt entstanden sind. Der Ex-Mann wehrt sich gegen diese lange Zahlungsdauer.

Das Urteil: Das Bundesgericht weist die Forderungen der Frau zurück. Der Ex-Mann muss sie nur unterstützen, bis der gemeinsame Sohn 16 Jahre alt ist. Nämlich mit Zahlungen von rund 1'500 Franken pro Monat.

Die Begründung: Die Finanzierung der Frau bis ans Ende ihres Erwerbslebens würde mehr als 25 Jahre dauern. Das sei unverhältnismässig, urteilt das Bundesgericht. Es begründet seinen Entscheid damit, dass die Ehe nur sieben Jahre gedauert hat. Zudem sei die Frau bei der Trennung erst 39 Jahre alt gewesen. In diesem Alter sei ein Wiedereinstieg in den Beruf zumutbar. Insbesondere auch deshalb, weil die Frau bis zur Geburt des Kindes eine Vollzeitstelle gehabt habe. Ihren Wissensrückstand hätte sie seit der Trennung durch Weiterbildungen aufholen können, so das Gericht.

Die Bedeutung: Mit diesem Urteil unterstreicht das Bundesgericht einen Entscheid von 2021. Damals entschied es, dass Frauen nach einer Scheidung grundsätzlich wieder auf Arbeitssuche gehen müssen. Eine Hochzeit als Lebensversicherung für Frauen und Mütter sei nicht mehr zeitgemäss. Stattdessen sollten Ehepartnerinnen und -partner eigenständig vorsorgen.