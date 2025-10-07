Das Verwaltungsgericht weist die Beschwerden der Gegner ab. Ein neues Stadion auf dem Hardturmareal rückt damit näher.

Zürich ist einen Schritt näher an einem neuen Fussballstadion

Die Hoffnung auf ein reines Fussballstadion in der Stadt Zürich lebt. Das Zürcher Verwaltungsgericht hat die Einsprachen gegen den Gestaltungsplan für das Hardturmareal abgewiesen. Damit kommt es zum gleichen Schluss wie das Baurekursgericht vor über zwei Jahren.

Neben dem Stadion sollen auf dem Hardturmareal auch zwei Hochhäuser entstehen, die das Stadion querfinanzieren. Visualisierung/Keystone/HRS REAL ESTATE AG

Ohne weitere Gerichtsprozesse könnten der FC Zürich und die Zürcher Grasshoppers 2030 ihre Heimspiele in der neuen Arena austragen. Visualisierung/Keystone/HRS REAL ESTATE AG

Die Verantwortlichen des Projekts «Ensemble» begrüssen den Gerichtsentscheid in einer Mitteilung. «Wir sind erleichtert», sagt Markus Spillmann, der für die Kommunikation des Projekts zuständig ist.

Damit habe bereits die zweite Instanz bestätigt, dass der private Gestaltungsplan rechtens sei. Dieser Plan sieht auf dem Areal im Westen der Stadt Zürich nicht nur ein neues Fussballstadion vor, sondern auch den Bau von mehreren hundert Wohnungen sowie Gewerberäumen.

Legende: 2008 wurde des alte Hardturmstadion abgerissen, seither wartet Zürich auf eine neue Arena. KEYSTONE/Ennio Leanza

Der Entscheid kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Spillmann appelliert allerdings an die Gegner der Projekts. «Die Bevölkerung der Stadt Zürich hat in zwei Abstimmungen klargemacht, dass sie dieses Projekt will.» Ein erneuter Weiterzug ans Bundesgericht wäre angesichts des klaren Urteils des Verwaltungsgerichts völlig unverständlich.

Hinter dem Rekurs stehen ein Verein und Privatpersonen – vor allem aus dem Quartier Höngg. Auch direkte Stadionnachbarn in Zürich-West wehren sich gegen den Bau des Stadions.

Die Verantwortlichen betonen aber, dass das Projekt während der langen Verfahrensdauer von über zwei Jahren weiterentwickelt worden sei. So seien etwa die Nachhaltigkeit und die Freiraumgestaltung optimiert worden. Nun hoffen sie, dass der Bauprozess zügig angegangen werden kann.

FC Zürich hofft auf baldigen Baustart

Demnach soll bereits im zweiten Quartal 2026 eine Baueingabe bei den zuständigen Behörden eingereicht werden. Sofern es beim Baugesuch zu keinen weiteren juristischen Schritten kommt, könnte im Jahr 2028 mit dem Bau des Stadions begonnen werden. Fertig gestellt wäre es zwei Jahre später.

Das neue Stadion würde Heimat werden für die beiden Zürcher Fussballclubs FC Zürich und GC. FCZ-Präsident Ancillo Canepa hofft etwa, «dass die Planung und der Bau des neuen Stadions nun endlich in Angriff genommen werden können.»