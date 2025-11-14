 Zum Inhalt springen

US-Zölle sinken auf 15 Prozent Parmelin: «Es ist eine grosse Erleichterung für die Wirtschaft»

14.11.2025, 14:58

  • Der Zolldeal steht: Der Bundesrat hat eine Senkung der US-Zölle auf 15 Prozent bestätigt.
  • Die Zölle sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden.
  • Der Deal wird aktuell an einer Medienkonferenz mit Bundesrat Guy Parmelin erläutert. Wir übertragen diese hier und auf SRF Info live.
  • Parmelin erklärte dabei: «Es ist eine grosse Erleichterung für die Wirtschaft.» Es würden nun aber noch weitere Verhandlungen folgen.

SRF 4 News, 14.11.2025, 9 Uhr

