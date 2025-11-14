- Der Zolldeal steht: Der Bundesrat hat eine Senkung der US-Zölle auf 15 Prozent bestätigt.
- Die Zölle sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden.
- Der Deal wird aktuell an einer Medienkonferenz mit Bundesrat Guy Parmelin erläutert. Wir übertragen diese hier und auf SRF Info live.
- Parmelin erklärte dabei: «Es ist eine grosse Erleichterung für die Wirtschaft.» Es würden nun aber noch weitere Verhandlungen folgen.
Themen in diesem Liveticker
- Welche Unternehmen werden investieren?
- Ist die Goldumschmelzung in den Investitionsversprechen drin?
- Sind auch Chlorhühner Teil des Deals?
- Budliger: USA ist vom Ziel abgerückt
- Wann werden die US-Zölle konkret gesenkt?
- Schweizer Unternehmen investieren 200 Milliarden in den USA
- Fragerunde beginnt
- Parmelin: «Es ist eine grosse Erleichterung für die Wirtschaft»
- Zölle gegenüber USA fallen zeitgleich
- Parmelin: «Jetzt ist es klar»