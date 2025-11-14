 Zum Inhalt springen

Zolleinigung mit den USA Der Ticker zum Zolldeal mit den USA zum Nachlesen

  • Der Zolldeal mit den USA steht: Der Bundesrat hat eine Senkung der US-Zölle auf 15 Prozent bestätigt.
  • Die Zölle sind damit so hoch wie für EU-Produkte, die in die USA exportiert werden.
  • Der Deal wurde an einer Medienkonferenz mit Bundesrat Guy Parmelin und Staatssekretärin Helene Budliger Artiega erläutert.
  • Parmelin erklärte dabei: «Es ist eine grosse Erleichterung für die Wirtschaft.» Es würden nun aber noch weitere Verhandlungen folgen.

Themen in diesem Newsticker

  • Ticker geschlossen
  • Handels- und Industrieverein Bern: Die Lage bleibt volatil
  • Schweizer Wirtschaft kann durchschnaufen – aber nicht aufatmen
  • Parmelin: «15-Prozent-Zollsatz ist guter Deal mit den USA»
  • Trump nimmt Zölle auf bestimmte Agrarprodukte zurück
  • KOF Co-Direktor Hans Gersbach: «Es bleiben vier Problembereiche»
  • KOF Institut: Trotz Zolldeal bleiben Belastungen und Risiken
  • «Wichtiger Schritt für die Schweizer Exportindustrie»
  • Interpharma begrüsst die Einigung – und warnt
  • «Für Guy Parmelin ist es ein Grosserfolg» – die Analyse

SRF 4 News, 14.11.2025, 9 Uhr

