Genf ist die Welthauptstadt der Menschenrechte, des Völkerrechts und der humanitären Hilfe. Die UNO hat hier ihren europäischen Hauptsitz. Organisationen wie das IKRK und Ärzte ohne Grenzen schicken von hier aus humanitäre Helferinnen und Helfer in alle Welt.

Doch statt andernorts helfen zu können, braucht das «Internationale Genf» jetzt selbst Hilfe. Der Entscheid von US-Präsident Donald Trump, die humanitäre Hilfe sofort zu stoppen, trifft viele der über 450 Nichtregierungs­organisationen, die in Genf ansässig sind.

Legende: In Genf hat die UNO ihren europäischen Hauptstitz. Reuters/Deni Balibouse

250 dieser NGOs beschäftigen Angestellte, die sie zum Teil mit US-Geldern bezahlen. Einige wenige NGOs haben gemäss der Genfer Volkswirtschafts­direktorin Delphine Bachmann ihren Mitarbeitenden bereits gekündigt.

Ein Notfallplan für Genf

Bachmann sprach gegenüber dem Westschweizer Radio RTS von Massenentlassungen mit mehreren Dutzend Personen. Weil Nichtregierungs­organisationen subventioniert sind, können sie keine Kurzarbeit beantragen, um Lohnkosten zu sparen und neue Einnahmequellen zu finden. Darum hat sich die Genfer Regierung diese Woche auf einen Notfallplan geeinigt.

Alle sind rechtmässig in der Schweiz, arbeiten in Genf und zahlen in die Sozialwerke ein, wie alle anderen auch.

Sie will während 90 Tagen insgesamt zehn Millionen Franken zur Verfügung stellen, um in Not geratene NGOs finanziell zu unterstützen. So wolle man Arbeitsplätze retten, begründete die Genfer Finanzdirektorin Natalie Fontanet den Entscheid. «Sie alle sind rechtmässig in der Schweiz, arbeiten in Genf und zahlen in die Sozialwerke ein, wie alle anderen auch», so Fontanet.

Damit der zehn Millionen Franken schwere Notfallplan der Regierung in Kraft tritt, muss ihm das Parlament an seiner nächsten Sitzung zustimmen.

Hilfe aus Bern wird Genf keine bekommen. Das hat Finanzministerin Karin Keller-Sutter bereits klar gemacht: «Es ist nicht die Rolle des Bundes, die Löcher zu stopfen, die die USA schaffen oder schaffen könnten.»