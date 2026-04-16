Edelweiss streicht mehrere Flüge in die USA und den Oman

Die Schweizer Fluggesellschaft Edelweiss streicht Flüge in bestimmte US-Städte sowie in den Oman.

Grund sind eine rückläufige Nachfrage sowie der wegen der geopolitischen Lage gestiegene Treibstoffpreis.

Zum einen kommt es im Sommerflugplan zu Anpassungen bei ihren Nordamerika-Verbindungen, heisst es in einer Mitteilung der Fluggesellschaft. So nimmt Edelweiss Flüge nach Denver im Bundesstaat Colorado und Seattle im Bundesstaat Washington an der Westküste ab sofort ganz aus dem Programm.

Wer einen Flug nach Denver buchen will, dem steht die Möglichkeit offen, diesen über die Fluggesellschaft Swiss zu buchen. «Aus technischen Gründen wird diese Verbindung vorübergehend unter einer Swiss-Flugnummer geführt», weist die Edelweiss auf ihrer Website hin.

Legende: Die Fluggesellschaft Edelweiss fliegt ab sofort nicht mehr nach Seattle und Denver. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Auf der Strecke nach Las Vegas würden die Frequenzen im Frühsommer und Herbst reduziert. Ausserdem werden im kommenden Winterflugplan 2026/27 die Flüge nach Maskat und Salalah im Oman gestrichen.

Weniger Nachfrage und Treibstoffpreise

Ausschlaggebend für die Anpassungen seien unter anderem die anhaltenden Auswirkungen der geopolitischen Situation, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Neben der Entwicklung der Treibstoffpreise sei die Nachfrage nach einzelnen Destinationen in den USA rückläufig.

Betroffene Passagiere sollen auf alternative Verbindungen, primär innerhalb der Muttergruppe Lufthansa, umgebucht werden oder können eine Rückerstattung des Ticketpreises erhalten.