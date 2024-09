Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Wahlfälschung. Es geht darum, dass kommerzielle Unternehmen Unterschriften für Volksinitiativen gefälscht haben sollen.

Laut der Stiftung für direkte Demokratie nehme die Politik das Problem nicht ernst genug.

Sie hat daraufhin Bundesrat und Parlament in einem offenen Brief aufgefordert, die kommerzielle Unterschriftensammlung temporär zu verbieten.

Politisch zeichnen sich trotz Diskussionen so rasch aber keine Massnahmen ab.

«Unsere Demokratie droht in eine tiefe Vertrauenskrise zu geraten», schreibt die Stiftung für direkte Demokratie in deinem offenen Brief an Bundesrat und Parlament. Über 10'000 Personen haben diesen laut der Betreiberin der unabhängigen Plattform We Collect unterschrieben.